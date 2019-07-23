Прямая трансляция заседания Правительства Казахстана

На повестке заседания — вопросы исполнения поручений главы государства, данных на расширенном заседании Правительства.

23 июля в 09:00 в "Үкімет үйі" началось заседание Правительства, передает Zakon.kz.

На повестке заседания — вопросы исполнения поручений главы государства, данных на расширенном заседании Правительства.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием первого заместителя премьер-министра – министра финансов РК Смаилова, заместителя премьер-министра РК Касымбека и заместителя премьер-министра РК Абдыкаликовой.

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