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Алмазбек Атамбаев собирается вылететь в Россию

У меня есть именное оружие - экс-президент.

Фото : Комсомольская правда23 июля 2019, 12:57

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев собирается вылететь в Москву 24 июля. Об этом он сообщил журналистам в резиденции в Кой-Таше, передает КирТАГ.

По его словам, возможный вылет запланирован на 24 июля.

- Откуда и как я улечу, не знаю, это решает приглашающая сторона. Кто приглашает, я не могу сказать, так как не спрашивал у них, можно ли говорить об этом. В России у меня много друзей, – сказал Атамбаев.

Также добавил, что не боится, что по возвращении его могут задержать в аэропорту. Он намерен полететь в Россию на два дня, а потом вернется в Кыргызстан.

Отметим, Алмазбеку Атамбаеву трижды присылали повестку с приглашением на допрос в МВД, но он не явился.

Накануне, 22 июля, в село Кой-Таш приезжал замминистра внутренних дел КР Мирлан Каниметов, который хотел выяснить причину неявок бывшего президента.

Напомним, Жогорку Кенеш 27 июня лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. Основанием послужило заключение депутатской комиссии, которая предъявила Атамбаеву шесть пунктов обвинения, пять из которых поддержаны генпрокуратурой. В частности, Атамбаеву инкриминируется незаконное обогащение, участие в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция в деле Бишкекской ТЭЦ и другие.

Сам Атамбаев ни одно из предъявляемых ему претензий не признал и заявил, что намерен защищаться при попытке его задержания.

- У меня есть именное оружие, - заявил Атамбаев.


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