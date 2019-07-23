Эффектный свадебный кортеж: водитель-нарушитель выплатит 134 тысяч тенге штрафа

В данном случае в отношении горе-водителя инспекторы составили 8 административных протоколов.

Очередные нарушители ПДД из соцсетей привлечены к ответственности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.



Свадебный кортеж двигался по ул. Малая Желтоксан в южном направлении ближе к проспекту Аль Фараби. Отдельные участники кортежа намеренно двигались с нарушением ПДД. В данном случае в отношении горе-водителя инспекторы составили 8 административных протоколов.

- На этот раз нарушителем оказался 20-й летний гр.Х., который решил рискнуть ради хороших кадров проводимого частного мероприятия. И действительно эта поездка ему запомнится, так как оплатить ему придется в казну порядка 134 тысяч тенге. При проводимой нами профилактики нарушений ПДД, водители наемных кортежей уведомлены, и подобные нарушения допускать стали реже. В основном такими нарушителями приходятся молодые ребята, неопытные водители которые не до конца понимают всю опасность такого вождения автомобиля на улицах мегаполиса. Поэтому сегодня перед нами типичный "экстремал-нарушитель", с которым будет проведена разъяснительная беседа по недопущению повторных нарушений ПДД, в то время пока его транспортное средство отправляется на специализированную штрафную стоянку, - резюмировал командир Специализированного батальона патрульной полиции УАП ДП г.Алматы подполковник полиции Серикжан Абжанов.

Также подполковник Абжанов отметил, что не серьезное, халатное отношение к соблюдению ПДД показывает несостоятельность сознания отдельного гражданина. Приоритетом на дорогах нашей страны является дорожная безопасность, залогом которой является неукоснительное соблюдение ПДД РК. Вот список собранного "букета" нарушений правил дорожного движения, согласно Кодексу об административных правонарушениях РК:

- ст.230 ч.2 "Не заключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования";

- ст.590 ч.1 "Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком)";

- ст.590 ч.9 "Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр";

- ст.593 ч.2 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами";

- ст.595 ч.2 "Движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены";

- ст.601 ч.1 "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги";

- ст.606 ч.1 "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки";

- ст.612 ч.1 "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Аль-Фараби/Желтоксан) Публикация от ???????? Kazakhstan | Казахстан (@kris_p_kz) 22 Июл 2019 в 12:21 PDT

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