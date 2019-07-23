В Алматы ребенок едва не погиб, поперхнувшись конфетой

Конфета застряла у малыша в горле, спустя пару минут ребенок начал задыхаться и потерял сознание.

В Алматы врачи спасли ребенка, поперхнувшегося сосательной конфеткой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения города.

19 июля маленький Али поперхнулся карамелью. Конфета застряла у малыша в горле, спустя пару минут ребенок начал задыхаться и потерял сознание. Мама Али – Аида Барлыбаева, не дожидаясь бригады скорой помощи, примчалась с сыном на руках в поликлинику №11. За спасение ребенка принялись фельдшер поликлиники Сализ Дулазов и врач общей практики Назым Кушикбаева, у ребенка наблюдалась механическая асфиксия, бессознательное состояние. В течение 5 минут была оказана первая экстренная помощь, из гортани извлечено инородное тело, ребенок начал дышать, а вскоре пришел в сознание.

Сегодня Аида Барлыбаева и ее сын Али Таирулы пришли к нашим докторам сказать «Спасибо!». После случившегося ребенка, увезла карета скорой помощи, и осмотрели врачи Центра детской неотложной медицинской помощи.

- Это произошло 19 июля. Произошло все дома, я вышла в магазин, прихожу, а у него в горле конфета застряла, я не смогла вытащить сама и побежала в поликлинику, если бы я сама пыталась это сделать – я не смогла бы. Врачи сработали очень быстро, как только я принесла ребенка, сразу начали оказывать помощь. В течение 5 минут спасли сына. Другим мамам я бы советовала не давать твердые конфеты детям, чупа-чупсы, леденцы. И вообще, лучше не оставлять ребенка без присмотра. Слышала о подобных случаях, когда родители теряли своих детей. Спасибо докторам - они подарили нам вторую жизнь! - рассказала Аида Барлыбаева.

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