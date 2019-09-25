Общая протяженность автомобильных дорог в Мангистауской области составляет 2846,1 км.

В Мангистау запланирована модернизация автомобильных дорог протяженностью 191,5 км. Об этом сегодня на брифинге, прошедшем на площадке Региональной Службы Коммуникации сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Болат Ережепов, сообщает Zakon.kz.

Общая протяженность автомобильных дорог в Мангистауской области составляет 2846,1 км. Из них: дороги республиканского значения – 1049 км, дороги областного и местного значения – 1 797,1 км.

Хорошее и удовлетворительное состояние дорог в регионе составляет 92 %.

По автодорогам областного и местного значения – 410,3 км из них работы по модернизации будут проведены на протяжении 191,5 км, модернизация трубопроводов - 19. Средний ремонт дорог будет вестись на протяжении – 218,8 км. Стоимость проекта составляет - 27 015 млн. тенге.

По модернизации дорог областного и местного значения:

1) Обновление искусственных строений на автодорогах "Ақтау-Қаламқас" и "Таушық-Шетпе" за три периода составило 19 экз. Начало строительных работ -2018 г. Дата окончания – 2019 г. Общая стоимость проекта - 872 млн тенге. В 2018 году было выделено средств из местного бюджета - 7,8 млн тенге, был куплен трубопровод. В 2019 году из местного бюджета было выделено - 50 млн тенге. Также была подана заявка на выделение из республиканского бюджета 785 млн тенге.

2) Дорога на Бекет Ата "Ата жолы" модернизация участка автодороги протяженностью 51 км (1 период). Начало строительных работ -2017 г, дата окончания – 2019 г. Общая стоимость проекта - 5 041, 8 млн тенге. До 2019 года было выделено средств из республиканского бюджета 4 537 млн тенге, из местного бюджета было выделено и освоено - 8,0 млн тенге.

На 2019 год из местного бюджета было выделено - 496 млн тенге. На сегодняшний день асфальтировано 39 км. На площади 12 км подготовлена основа дорог. Выполнено 90% строительно-монтажных работ. (протяженность 51 км, количество полос движения – 2, категория дороги – IV) (90 %)

3) От перекрестка дороги "ХГМЗ до перекрестка микрорайонов №23, 24, 28 "А" общей протяженностью 7, 0 км. Начало модернизации автодороги №55– 2017 г., окончание работ – 2020 г. Общая стоимость проекта - 1 721,5 млн тенге. До 2019 года было освоено 400 млн тенге, было расширено 1,5 км дорожного полотна,- отметил руководитель управления.

По среднему ремонту дорог:

1) Участок 88-154 км автодороги "Ақтау-Қаламқас", где средний ремонт был начат в 2016 году, окончание работ запланирована на 2019 год. Общая стоимость проекта составляет - 668,6 млн тенге. До 2019 года освоено - 560,3 млн тенге. На 2019 год с РБ и МБ на основе 50/50 выделено средств в сумме 107 млн тенге. На сегодняшний день ремонтные работы завершены на 60 %.

2) Участок 6-60 км автодороги «Шетпе-Ұштаған», где средний ремонт был начат в 2018 году, окончание работ запланирована на 2019 год. Общая стоимость проекта составляет - 946,3млн тенге. На 2019 год с РБ выделено средств в сумме 555,9 млн. теңге. На сегодняшний день ремонтные работы завершены на 30 км. (55 %).

3) Средний ремонт автодороги "Форт-Шевченко-Таушық" 0-52 км Общая стоимость проекта составляет - 1,324 млн тенге. Работы начаты в 2019 году, запланировано закончить их в 2020 году. В 2019 г. выделено 533 млн тенге с республиканского бюджета. На сегодняшний день строительные работы уже начались.

4) Запланировано провести средний ремонт дорог областного и районного масштаба протяженностью 144,4 километров. Общая стоимость их -3 754,6 млн тенге.

Автомобильные дороги республиканского значения:

1)"Бейнеу – Ақжигит – граница Узбекистана" 1-лот 0-63 км. Стоимость -15008,6 млн тенге. Срок завершения строительства – апрель 2020 года.

2-лот 63-85 км.Стоимость -4964,9 млн тенге. Срок завершения строительства запланирован на декабрь 2019 года.

2) "Жетібай – Жаңаөзен" 0-35 км. Стоимость -10 734,1 млн тенге. Срок завершения строительства – декабрь 2019 года и 35-73 км, стоимость проекта - 11 356,6 млн тенге, завершение запланировано на декабрь 2019 года.

Качество строительства дорог в области будет проконтролировано до начала строительства. Об этом сегодня на брифинге заявил директор "Национального центра качества дорожных активов" по Мангистауской области Турбек Спанов.

"Национальный центр качества дорожных активов" открылся в Мангистау в марта 2019 года. Основной целью данного Центра – является обеспечение контроля качества автомобильных дорог. Задача вновь созданного предприятия –это контроль за качеством строительства и ремонта дорог республиканского и районного значения, а также контроль за качеством и основнымсостояниемматериала, используемого для их ремонта.

-Мы сообщаем своевременно представителям управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта о состоянии дорог, о качестве произведенного ремонта на них. К примеру, все знают как велось строительство автодороги Ақтау - Жаңаөзен. Сейчас мы планируем ввести данную систему ив строительство районных дорог. По дорожным проблемам в области много нерешенных проблем и мы намерены совместно с акиматом решать их. В дальнейшем качество строительного материала будет проверено до начала строительства дорог,- заявил Турбек Спанов.

На сегодняшний день пятиуровневая система контроля качества внедрена в систему строительства автомобильных дорог республиканского и международного значения на территории области. В будущем данную систему планируется ввести и в строительство городских и районных автодорог.

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