Новые служебные автомобили получили полицейские Алматы
Машины оснащены всем необходимым для обеспечения охраны правопорядка и бесперебойной работы следственно-оперативных групп.
Фото : ДП Алматы26 сентября 2019, 14:37
В дежурные части алматинских подразделений полиции выданы новые автомобили. На днях стражи порядка получили 13 единиц автомашин марки "УАЗ Патриот", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.
- Это комфортные авто оснащены всем необходимым для обеспечения охраны правопорядка и бесперебойной работы следственно-оперативных групп. Отсек, в котором транспортируют задержанных и подозреваемых в преступлениях, имеет вентиляцию, а зимой отапливается. Кроме того, там же установлена камера видеонаблюдения, что позволяет членам СОГ визуально контролировать, что происходит в этой части служебного транспорта, - сообщили в Департаменте полиции города Алматы.
Данный автотранспорт передан в дежурные части районных управлений полиции и кинологическую службу ДП.
Вместе с тем, в полиции отметили, что на сегодняшний день оснащение автопарка служб и подразделений ДП составляет 90%. В последний раз новые машины полицейские получили в 2018 году в количестве 70 единиц.
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