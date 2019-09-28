Сделка затуманила разум: В Алматы задержали мошенника

Мужчина задержан за мошенничество в строительном проекте.

Полиция Алматы задержала мужчину 1981 года рождения по подозрению в мошенничестве в сфере строительства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Мужчина работал в сфере строительства - он оказывал услуги по проектно-сметной документации и пользовался доверительной репутацией у своих клиентов. Но, как показало время, сделка на 17 миллионов тенге затуманила его разум.

Задержанный заключил договор по подготовке проекта по подземному паркингу и оказанию обслуживания многоквартирных домов в Алатауском районе. Обманом ему удалось заполучить сумму в размере 17 миллионов 441 тысячи тенге.

В силу свих знаний в сфере строительства и специфики работы, мужчина проявил профессиональный интерес и добился доверительного отношения у заказчика. К этому стоит добавить и рекомендации третьих лиц, чьи работы он выполнял ранее добросовестно. Возможно, полученная сумма и натолкнула проектировщика на преступный умысел.

После получения суммы от заказчика исполнитель пропал, не предоставив никаких работ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отношении него проводится следственные действия в рамках досудебного расследования по ст.190 ч.4 п.2 УК РК - мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Граждане, ставшие жертвами от преступных деяний указанного лица, могут обратиться по следующим контактным телефонам: 254-46-01; 254-46-12 и 254-46-13.

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