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Стало известно, кто может бесплатно привиться от гриппа в Акмолинской области

Для получения прививки против гриппа населению необходимо обратиться по месту прикрепления.

Фото : pxhere.com30 сентября 2019, 00:34

С 1 октября в Акмолинской области стартует кампания по вакцинации против гриппа, сообщает Zakon.kz.

Для проведения иммунизации на территории области задействованы 364 прививочных кабинетов. Об этом сообщает на своей странице в Facebook департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области.

Для вакцинации лиц из группы "риска" на бесплатной основе предусмотрено 72860 доз вакцины. За счет местного бюджета закуплено 9000 вакцины на сумму 7 млн 830 тысяч тенге. Вакцинация будет проводиться вакциной "Гриппол плюс" производства РФ. Вакцина содержит инактивированные антигены вирусов гриппа типов А и В, прогнозируемых на предстоящий эпидемический сезон.

Для получения прививки против гриппа населению необходимо обратиться по месту прикрепления. Вакцинации против гриппа подлежат медицинские работники, беременные во 2-3 триместре, дети и взрослые, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети с 6 месяцев, контингент закрытых учреждений.


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