Аким ЗКО поздравил ветеранов ВОВ

Ветераны приняли приглашение и пожелали мирного неба над головой и счастья всем казахстанцам.

В третьей декаде сентября в Уральске 105-летний юбилей отпраздновал самый возрастной ветеран региона Семен Данилин, знаменательные даты также отметили ветераны Хамза Сафини и Рафхат Галимуллин. Каждого из народных героев поздравил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, а также аким города Уральска Абат Шыныбеков, передает Zakon.kz.

22 сентября аким области поздравил с 94-летием уральского ветерана ВОВ Хамзу Абдрахмановича Сафина.

Хамза Сафин в декабре 1942 года стал курсантом военно-пехотного училища, уже оттуда был направлен на Юго-Западный фронт, далее воевал на втором Прибалтийском и третьем Белорусском фронтах.

– Был ранен трижды, встретил День Победы в госпитале, недалеко от Берлина. Мне посчастливилось дожить до такой даты и я рад, что меня не помнят, – сказал ветеран.

За участие в Великой Отечественной войне и плодотворную трудовую деятельность Хамза Сафин награжден орденами "Отечественной войны 1 и 2 степени", "Красной звезды", "Знак Почета", имеет медаль "За отвагу" и множеством других наград.

25 сентября 98 лет исполнилось ветерану ВОВ Рафхату Галимуллиновиуч Галимуллину.

Летом 1944-го Рафхат Галимуллинович участвовал в наступательной операции "Багратион", освободившей Польшу, Белоруссию и часть Прибалтики.

– Победный май 45-го встречал в немецком Левенберге, в тот день танцевали и запускали салюты, как и все участники войны, – рассказал Рафхат Галимуллин.

Сегодня 30-го сентября Гали Искалиев поздравил со 105-летним юбилеем самого возрастного ветерана Великой Отечественной войны Приуралья и внутренних войск МВД РК полковника в отставке Семена Акимовича Данилина.

Перед парадной дома, где живет ветеран, военный оркестр воинской части 5517 Национальной гвардии Республики Казахстан исполнил песни времен Великой Отечественной войны.

Ветерана также поздравили председатель Совета ветеранов ОВД и Нацгвардии генерал-майор полиции запаса Умирзак Болсамбеков, командующий РгК "Батыс" генерал-майор Алибек Сералиев, начальник департамента полиции ЗКО генерал-майор Махсудхан Аблазимов.

Ветерана также поздравили от имени первого заместителя председателя партии "Nur Otan" Бауыржана Байбека.

Боевой путь Семен Данилин начал от курсанта Брянского военно-политического училища в 1942 году до заместителя батальона по политической части в составе 143-го Краснознаменного Днепропетровского минометного полка 65-й Красной армии. Семен Акимович пешком прошел Великую Отечественную войну, освобождал города Западной Украины, Венгрию, Чехословакию, Польшу и победу встретил в Кенигсберге. Участвовал в битве на Курской Дуге. Был ранен, получил контузию.

Награжден орденом "Красная звезда" и Великой Отечественной войны 2-ой степени, медалью "За боевые заслуги", "Отечественной войны" 1 и 2-й степеней, "За Отвагу", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией", нагрудными знаками "Кайсар" 1-й и 2-й степени, "Почетный ветеран МВД РК", "20 лет Внутренним войскам МВД РК", Внутренних войск МВД Республики Казахстан "Кайсар" 1-й и 2-й степени.

В ходе поздравлений аким области отметил, что все ветераны с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны.

– Благодаря героическому мужеству и стойкости духа наших ветеранов сегодня мы живем в мире и уверенно смотрим в будущее. Наши герои являются яркими примерами беззаветной любви к Родине, – подчеркнуто в поздравлениях главы региона.

В ходе встреч с ветеранами прозвучали такие произведения, как "День победы", "Три танкиста", "Катюша" и многие другие песни военных лет.

Гали Искалиев пожелал именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и предложил в следующем году вместе отпраздновать юбилейную дату – 75-летние Дня Великой Победы.

Ветераны приняли приглашение и пожелали мирного неба над головой и счастья всем казахстанцам.

Стоит отметить, что в ЗКО на сегодняшний день проживают 75 ветеранов Великой Отечественной войны, 58 из них - в городе Уральске.

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