Бакытжан Сагинтаев посетил с рабочей поездкой Туркестанскую область

Аким Алматы посетил строительную площадку медиацентра.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев вместе с Бакытжаном Сагинтаевым в первую проверили качество домов, построенных за счет бюджета Алматы в городе Арыс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Градоначальник южной столицы проинспектировал качество ремонтно-восстановительных работ. Напомним, город серьезно пострадал в результате взрывов 24 июня. Восстанавливали его всей страной. Для этого Арыс поделили на 17 секторов. Алматы достался сектор № 14. В зоне ответственности южной столицы был определен 531 дом, нуждавшийся в восстановлении. И если в 503 домах речь шла о ремонте (капитальном или косметическом – в зависимости от уровня разрушений), то 28 домов пришлось отстраивать заново. Восстанавливали алматинский сектор более 300 строителей пяти компаний.

Кроме того, во время рабочей поездки в Туркестане Бакытжан Сагинтаев посетил строительную площадку медиацентра. Это подарок духовной столице страны от Алматы. Отметим, он станет одним из первых завершенных объектов в новом административно-деловом центре города. Медиацентр Туркестана станет вторым после столичного ТРК "Қазмедиа орталығы" центром, построенным с нуля. На сегодняшний день все остальные медиацентры Казахстана располагаются в переоборудованных помещениях. Здание медиацентра полностью облицовано стеклом.

Его площадь – более 3000 кв. м. Здесь будут находиться редакции всех телеканалов, газет и радио области. В планах пригласить в регион и представителей крупных СМИ тюркоязычных стран.

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