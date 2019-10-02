Сапарбаев поручил сократить сроки реализации ГЧП проектов в здравоохранении

Одним из стратегических направлений развития системы здравоохранения является модернизация действующих медорганизаций и строительство новых объектов.

Заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев посетил проектный офис Министерства здравоохранения РК. Он ознакомился с ходом реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Одним из стратегических направлений развития системы здравоохранения является модернизация действующих медорганизаций и строительство новых объектов. В настоящее время Проектным офисом ведется работа по 6 приоритетным проектам ГЧП по строительству и эксплуатации многопрофильных больниц в Нур-Султане, Алматы, Караганде, Туркестане и Петропавловске, соответствующих современным международными стандартами.

В частности, в Туркестане запланировано создание многопрофильного областного медицинского центра на 650 коек с включением в его состав действующего областного перинатального центра, который построен в 1999 г.

В Петропавловске планируется строительство многопрофильной областной больницы на 500 коек. В рамках реализации проекта будут объединены несколько действующих медицинских организаций: областные больница, перинатальный центр, онкологический диспансер и кардиологический центр.

В столице запланировано возведение многопрофильной университетской больницы на 600-800 коек взамен действующей железнодорожной больницы, перинатального центра №3 и центра дерматологии и профилактики БППП.

В Алматы планируется создание объединенной университетской больницы мощностью до 1400 коек при КазНМУ им.Асфендиярова. В ее состав войдут больничный комплекс, консультативно-диагностический центр, научные лаборатории, патологоанатомическое отделение, общежитие для студентов, гостиница для иногородних пациентов и родных.

Вместе с тем, по словам Сапарбаева, необходимо пересмотреть сроки реализации ГЧП проектов.

- Если мы три года будем разрабатывать ПСД, год выделять земельный участок, еще столько же проводить госэкспертизу, то к нам ни один инвестор не придет. На каждый этап реализации проекта нужно установить реальные сроки и определить ответственные госорганы, - подчеркнул он.

При этом вице-премьер обратил также внимание на важность подготовки квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения.

- В настоящее время одной из актуальных проблем остается дефицит квалифицированных кадров, особенно в сельской местности. Для решения этой проблемы Министерством прорабатывается вопрос создания университетских клиник, усиления практической части медицинского образования. Если мы хотим готовить хороших специалистов, то должны создать соответствующие условия. Я думаю, это правильное решение, - отметил Сапарбаев.

Появление новых качественных и модернизированных больниц благотворно отразится на развитии въездного медицинского туризма, позволит снизить количество граждан, выезжающих на лечение за рубеж, заключил он.

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