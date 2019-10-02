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В Кызылорде открылся завод по переработке риса

В целях расширения своей деятельности завод инвестировал собственные средства для закупа и установки современного оборудования.

Фото : пресс-служба акимата области2 октября 2019, 17:32

Сегодня аким области принял участие в церемонии открытия рисоперерабатывающего завода ТОО "Абай Даулет". Мощность завода свыше 7 тонн риса в час, постоянной работой обеспечены 80 человек.

Основная цель ТОО "Абай Даулет" - переработка и сбыт риса. В целях расширения своей деятельности завод инвестировал собственные средства для закупа и установки современного оборудования.

Особенность нового завода – наравне с переработкой риса, в дело идет и рисовая шелуха, которая, как известно, используется для корма скота, то есть адаптирован на безотходное производство.

Благодаря поддержке государства фермеры региона в последние годы получают высокий урожай риса, и вносят значимый вклад в увеличение запасов зерна страны.

- В этом году аграрии области возделали 88 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Засеяна основная культура – рис. Сейчас во всех районах идет горячая пора – уборка урожая, - сказал аким области.

ТОО "Абай Даулет" - крупная компания, которая выполняет свою работу качественно. Его продукция пользуется большим спросом не только на внутреннем рынке, но и в странах ближнего зарубежья. Их товар полностью соответствует требованиям менеджмента качества. Тому доказательство – продукты компании экспортируются в Россию, Узбекистан, Монголию, Украину и Таджикистан.

Руководитель региона отметил, что рисоводство области пополнилось еще одним современным производством, что в свою очередь, должно внести вклад в продуктовую безопасность и социально – экономическое развитие региона, а также открытие новых рабочих мест и увеличение налоговой базы.


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