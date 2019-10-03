"Барселона" - "Интер", "Ливерпуль" - "Зальцбург" - результаты Лиги чемпионов за среду

Состоялись матчи второго тура Лиги чемпионов в группах E, F, G и Н.

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись заключительные матчи второго тура групповой стадии самого престижного футбольного турнира среди европейских клубов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Чемпионат.com.

В группе Е Генк в безголевом матче отобрал очки у Наполи, а Ливерпуль в результативном поединке обыграл Зальцбург 4:3.

Стоит отметить, что мерсисайдцы вели в счете 3:0, но австрийцы сумели сравнять счет. Однако Ливерпуль благодаря голу Салаха все-же дожал соперника и одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов.

В квартете G Лион одолел на выезде Лейпциг 2:0, а Зенит дома был сильнее Бенфики — 3:1.

Аякс разгромил Валенсию 3:0 и стал лидером группы Н, а Челси в непростом матче обыграл Лилль 2:1 и добыл первые три очка на турнире.

Результаты матчей Лиги чемпионов, состоявшихся 2 октября:

группа E: "Генк" (Бельгия) - "Наполи" (Италия) - 0:0, "Ливерпуль" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия) - 4:3;

группа F: "Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) - 2:1, "Славия" (Чехия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 0:2;

группа G: РБ "Лейпциг" (Германия) - "Лион" (Франция) - 0:2, "Зенит" (Россия) - "Бенфика" (Португалия) - 3:1;

группа Н: "Лилль" (Франция) - "Челси" (Англия) - 1:2, "Валенсия" (Испания) - "Аякс" (Голландия) - 0:3.

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