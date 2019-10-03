Nomad Life присвоен рейтинг "BB" от S&P

Компания получила самый высокий рейтинг на территории стран СНГ в отрасли страхование жизни от агентства, входящего в "Большую тройку" международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Moody’s, Fitch Ratings).

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило АО "КСЖ "Nomad Life" долгосрочный рейтинг на уровне "ВВ" (прогноз стабильный). Кроме того, Компания получила рейтинг по национальной шкале на уровне "kzАА-".

- Рейтинги АО "КСЖ "Nomad Life" отражают устойчивые позиции компании на казахстанском рынке страхования жизни и высокие показатели операционной деятельности на протяжении последних пяти лет. Компания занимает одну из лидирующих позиций на рынке страхования жизни в Казахстане и имеет сильные показатели прибыли и доходности, - считают аналитики S&P.

- Присвоение рейтинга от S&P Global Ratings является для нас важным событием, которое подтверждает позитивный тренд в развитии Компании и служит свидетельством её надежности в качестве делового партнера. Работа компаний по страхованию жизни связана с долгосрочными обязательствами, поэтому надежность страховщика является ключевым фактором для клиентов при выборе финансового института, - прокомментровал Кайрат Чегебаев, Председатель Правления АО "КСЖ "Nomad Life"

Компания получила самый высокий рейтинг на территории стран СНГ в отрасли страхование жизни от агентства, входящего в "Большую тройку" международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Moody’s, Fitch Ratings).

Кроме того, АО "КСЖ "Nomad Life" второй год подряд возглавляет рейтинг компаний по страхованию жизни согласно исследованию Forbes Kazakhstan, при содействии KPMG в Казахстане и Центральной Азии. Являясь одним из самых быстрорастущих игроков на финансовом рынке Казахстана и, будучи социально - ответственной, Компания является самым большим налогоплательщиком в отрасли.

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