Баскетбольный клуб "Астана" озвучил новый состав игроков на сезон 2019/2020

Многолетний капитан команды Рустам Ергали ушел из команды. Теперь он будет заниматься развитием детского баскетбола. Его место занял его друг Рустам Мурзагалиев.

Новый состав игроков президентского баскетбольного клуба "Астана" был озвучен на презентации в столице Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Объявленный состав на 9-й для клуба сезон в Лиге ВТБ:

Защитники: Джеремайя Хилл, Вадим Щербак, Малкольм Хилл и Максим Марчук.

Разыгрывающий: Рустам Мурзагалиев.

Форварды: Коти Кларк, Николай Бажин, Андрей Литвиненко, Аскар Майдекин и Руслан Айткали.

Центровые: Роберт Пан, Душан Ристич, Александр Жигулин и Дмитрий Гаврилов.

Место капитана команды занял Рустам Мурзагалиев.

- 22 года жизни я отдал баскетболу, вы моя семья. Мои травмы и операции не позволяют мне больше профессионально играть. Но я остаюсь в команде, все нормально. Я буду заниматься развитием детского баскетбола. Наш клуб готовит будущих баскетболистов в своей Акадамии, где дети обучаются бесплатно, - сказал на официальной церемонии Рустам Ергали и поблагодарил главного тренера Эмиля Райковича за сезон, проведенный с ним (по результатам прошлого сезона, Лига ВТБ признала Райковича лучшим тренером – от авт.)

Прошлый сезон для ПБК "Астана" стал лучшим за 8 лет присутствия команды в Лиге ВТБ (вторая по значимости в Европе Лига – от авт.). На счету клуба 15 побед. Всего в соревновании участвовало 14 команд. То есть сыграли баскетболисты 26 игр и вышли в стадию плей-офф с 6-го места.

- Для того, чтобы попасть в плей-офф в Лиге ВТБ, должно сложиться очень много. Есть команды, которые играют в ЕвроЛиге, Euro Cup, и бюджеты у них на порядок выше, чем у нас в 10-15 раз. В этом году в Лиге ВТБ 13 команд, и у нас бюджет сопоставим с "Калев" (Таллин), это последнее-предпоследнее место. Но каждый год мы выдаем результат. Будем стараться и в этом, - сказал генеральный менеджер команды, олимпийский чемпион Валерий Тихоненко.

Новой в этом сезоне будет и спортивная форма игроков. Дизайнеры очень постарались, сохраняя узнаваемый формат, но добавили в него этнических элементов в виде птицы Самрук и ее крыльев, которые, возможно, помогут баскетболистам приносить победы Казахстану. Значение новой формы можно сформулировать так: новый сезон, новая команда, новая форма и новые крылья.

Стоит отметить, что баскетбольный клуб "Астана" преследует цель не только собственного развития, но и этого вида спорта в целом. Кроме того, это базовая команда национальной сборной. 2 года назад при клубе была открыта Академия баскетбола, куда принимают детей с 6 лет на бесплатной основе (за талант). Подразумевается, что воспитанники Академии станут пополнением для казахстанских команд. Это то, чего сегодня не хватает отечественному баскетболу (на легионерах далеко не уедешь – от авт.).

А еще казахстанскому баскетболу не хватает собственной площадки. Для того, чтобы играть матчи Лиги ВТБ у себя дома, администрации ПБК "Астана" приходится договариваться с Федерацией велоспорта на аренду Велотрека. При этом данный объект не отвечает всем требованиям смотрибельности баскетбольного матча. Но количество болельщиков у команды и баскетбола в целом растет. По мнению Тихоненко, строительство собственного спортивного сооружения ускорило бы процесс популяризации баскетбола среди населения.

На презентацию нового состава пришли не только болельщики клуба, но и спонсоры, и партнеры, которые оказывают всевозможную поддержку. Отметим, что столичная баскетбольная команда входит в состав Президентского профессионального спортивного клуба "Астана", генеральным партнером которого является АО "Самрук-Қазына".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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