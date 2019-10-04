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Баскетбольный клуб "Астана" озвучил новый состав игроков на сезон 2019/2020

Многолетний капитан команды Рустам Ергали ушел из команды. Теперь он будет заниматься развитием детского баскетбола. Его место занял его друг Рустам Мурзагалиев.

Фото : Zakon.kz4 октября 2019, 13:45

Новый состав игроков президентского баскетбольного клуба "Астана" был озвучен на презентации в столице Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Объявленный состав на 9-й для клуба сезон в Лиге ВТБ:
Защитники: Джеремайя Хилл, Вадим Щербак, Малкольм Хилл и Максим Марчук.
Разыгрывающий: Рустам Мурзагалиев.
Форварды: Коти Кларк, Николай Бажин, Андрей Литвиненко, Аскар Майдекин и Руслан Айткали.
Центровые: Роберт Пан, Душан Ристич, Александр Жигулин и Дмитрий Гаврилов.
Место капитана команды занял Рустам Мурзагалиев.

- 22 года жизни я отдал баскетболу, вы моя семья. Мои травмы и операции не позволяют мне больше профессионально играть. Но я остаюсь в команде, все нормально. Я буду заниматься развитием детского баскетбола. Наш клуб готовит будущих баскетболистов в своей Акадамии, где дети обучаются бесплатно, - сказал на официальной церемонии Рустам Ергали и поблагодарил главного тренера Эмиля Райковича за сезон, проведенный с ним (по результатам прошлого сезона, Лига ВТБ признала Райковича лучшим тренером – от авт.)

Прошлый сезон для ПБК "Астана" стал лучшим за 8 лет присутствия команды в Лиге ВТБ (вторая по значимости в Европе Лига – от авт.). На счету клуба 15 побед. Всего в соревновании участвовало 14 команд. То есть сыграли баскетболисты 26 игр и вышли в стадию плей-офф с 6-го места.

- Для того, чтобы попасть в плей-офф в Лиге ВТБ, должно сложиться очень много. Есть команды, которые играют в ЕвроЛиге, Euro Cup, и бюджеты у них на порядок выше, чем у нас в 10-15 раз. В этом году в Лиге ВТБ 13 команд, и у нас бюджет сопоставим с "Калев" (Таллин), это последнее-предпоследнее место. Но каждый год мы выдаем результат. Будем стараться и в этом, - сказал генеральный менеджер команды, олимпийский чемпион Валерий Тихоненко.

Новой в этом сезоне будет и спортивная форма игроков. Дизайнеры очень постарались, сохраняя узнаваемый формат, но добавили в него этнических элементов в виде птицы Самрук и ее крыльев, которые, возможно, помогут баскетболистам приносить победы Казахстану. Значение новой формы можно сформулировать так: новый сезон, новая команда, новая форма и новые крылья.

Стоит отметить, что баскетбольный клуб "Астана" преследует цель не только собственного развития, но и этого вида спорта в целом. Кроме того, это базовая команда национальной сборной. 2 года назад при клубе была открыта Академия баскетбола, куда принимают детей с 6 лет на бесплатной основе (за талант). Подразумевается, что воспитанники Академии станут пополнением для казахстанских команд. Это то, чего сегодня не хватает отечественному баскетболу (на легионерах далеко не уедешь – от авт.).

А еще казахстанскому баскетболу не хватает собственной площадки. Для того, чтобы играть матчи Лиги ВТБ у себя дома, администрации ПБК "Астана" приходится договариваться с Федерацией велоспорта на аренду Велотрека. При этом данный объект не отвечает всем требованиям смотрибельности баскетбольного матча. Но количество болельщиков у команды и баскетбола в целом растет. По мнению Тихоненко, строительство собственного спортивного сооружения ускорило бы процесс популяризации баскетбола среди населения.

На презентацию нового состава пришли не только болельщики клуба, но и спонсоры, и партнеры, которые оказывают всевозможную поддержку. Отметим, что столичная баскетбольная команда входит в состав Президентского профессионального спортивного клуба "Астана", генеральным партнером которого является АО "Самрук-Қазына".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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