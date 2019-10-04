Сапарбаев: Каждый казахстанец должен знать, как будет работать система ОСМС

У нас есть хороший опыт, но и недостатки тоже нельзя скрывать.

В пятницу, 4 октября, заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область.

В Караганде вице-премьер посетил ряд медицинских объектов и провел совещание с участием министров здравоохранения Елжана Биртанова, труда и соцзащиты населения Биржана Нурымбетова, заместителей акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Основной темой обсуждения стали вопросы актуализации статусов самозанятого населения, проведения разъяснительной работы и обеспечения своевременности страховых отчислений в рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования.

- Главное - это актуализация статусов населения. У нас есть хороший опыт, но и недостатки тоже нельзя скрывать. До конца года нужно охватить всех, кто еще не имеет статуса. Каждый казахстанец должен знать, как будет работать эта система, как он может получить медицинскую помощь, особенно в сельской местности. Что касается своевременности платежей, то эту задачу тоже необходимо решать. Налоговые органы должны усилить работу и контроль за уплатой налогов и обязательных социальных платежей, в том числе ОСМС. Есть поручения Елбасы и Президента по запуску ОСМС с 1 января 2020 года. Переносов сроков не будет. Все регионы должны быть готовы до конца этого года, - сказал Бердибек Сапарбаев.

В целом, как отметил Бердибек Сапарбаев, готовность к внедрению медицинского страхования высокая. Первый месяц апробации ОСМС в Карагандинской области показал готовность системы здравоохранения к масштабному внедрению медстрахования по всей стране со следующего года.

В поддержку ОСМС высказались ветераны системы здравоохранения: врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Абай Байгенжин и экс-министр здравоохранения, доктор медицинских наук Жаксылык Доскалиев.

- Ни одно государство в мире, даже самое богатое, не может нести бремя финансовой ответственности за здоровье своих граждан. В наше сознание с советского времени крепко вошло, что государство должно оплачивать медицинские услуги, бесплатно проводить дорогостоящие операции, безвозмездно раздавать лекарства. ОСМС учит людей более ответственно относиться к своему здоровью. Граждане должны осознать, что именно они несут ответственность за свое здоровье. Внедрение ОСМС позволит существенно увеличить ресурсное обеспечение здравоохранения, повысить экономическую заинтересованность медицинских учреждений и работников, даст возможность более гибко и эффективно финансировать здравоохранение, - считает Абай Байгенжин.

По итогам совещания Бердибек Сапарбаев поручил продолжить работу по внедрению системы медицинского страхования, актуализации статусов населения и его информированию.

В ходе посещения клиники "Мирас" Бердибек Сапарбаев ознакомился с внедрением цифровизации, качеством медицинских услуг, поинтересовался уровнем финансового обеспечения сотрудников клиники.

Клиника "Мирас" открылась в январе этого года в рамках ГЧП. Сейчас к ней прикреплены 20 100 человек, из которых 7 900 детей. В сутки ее посещают 250 пациентов. Прием здесь ведут 32 врача. Учреждение оснащено всем необходимым современным оборудованием, в том числе креслами для гемодиализа.

Бердибек Сапарбаев также посетил реабилитационный центр Life In. Здесь проходят амбулаторно-восстановительное лечение дети с ограниченными физическими возможностями и те, кто перенес хирургические операции. В центре оказывается более 80 видов услуг и консультируют 30 специалистов, в том числе ортопеды, травматологи, неврологи, нейрохирурги и психологи. Здесь есть программа канис-терапии. В ближайшее время планируют купить пони для иппотерапии маленьких пациентов.

Напомним, Карагандинская область стала первой, где в пилотном режиме внедрили обязательное социальное медицинское страхование. Система здесь заработала 1 сентября этого года, в то время как в других регионах страны ее внедрят лишь 1 января 2020 года. На сегодняшний день в Карагандинской области статус в системе ОСМС определен у 81% жителей.

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