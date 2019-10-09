Студенты Назарбаев университета предложили "вшивать" в спецодежду горняков GPS-датчики

В Усть-Каменогорске молодые люди посетили завод по производству драгоценных металлов и медный завод.

В Восточный Казахстан из столицы прибыл 21 студент Назарбаев университета с преподавателями. Талантливых ребят, учащихся по близким к профилю "Казцинка" специальностям, компания пригласила на большую экскурсию по нескольким подразделениям.

Старт экскурсии был дан в Риддере: именно здесь у самой крупной компании региона сосредоточен полный цикл работ – от рудников и обогатительной фабрики, до, непосредственно, металлургии. Студенты посетили Долинный рудник – один из самых современных в стране.

- Здорово своими глазами увидеть, как развивается производство, как IT и большие данные проникают во все сферы промышленности, - делятся впечатлениями студенты. – Очень интересует и повседневная работа рудника, как здесь все устроено, как трудятся горняки, что им приходится делать в течение дня.

В Усть-Каменогорске молодые люди посетили завод по производству драгоценных металлов и медный завод – руководители промышленных площадок дали студентам задания для решения. Так студенты Назарбаев университета предложили использовать новый вид анализаторов для измерения физических и химических показателей, устанавливать светозвуковые индикаторы на кары и даже внедрять GPS-чипы в спецодежду, чтобы повысить уровень безопасности персонала.

Студенты задали немало вопросов о том, как стать членом большой семьи "Казцинка", как в компании организована система карьерного роста.

- Мои коллеги, директора медного и свинцового заводов, стали руководителями будучи в возрасте немногим за 30 лет, - рассказал исполнительный директор по административным вопросам "Казцинка" Андрей Лазарев. - На "Казцинке" всегда по достоинству ценят ваши умения и целеустремленность, поэтому никаких преград к вашему росту нет!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!