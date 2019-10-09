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Мокрый снег и дождь ожидаются в Казахстане

Местами по республике ожидается гроза.

Фото : pixabay.com9 октября 2019, 16:35

В Казахстане ожидаются мокрый снег и дождь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью 10 октября в Актюбинской области ожидаются местами осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с.

В Актобе днем 10 октября ожидается ветер северо-западный, порывы 16 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Акмолинской области днем 10 октября местами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Кызылординской области утром и днем 10 октября местами ожидаются гроза, ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %


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