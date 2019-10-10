Юлия Путинцева вышла в третий круг теннисного турнира WTA
Она играла против экс-четвертой ракетки мира.
Фото : Егемен Қазақстан10 октября 2019, 01:10
Казахстанка Юлия Путинцева вышла в третий круг теннисного турнира серии WTA в Тяньцзине, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Во втором раунде против нее сыграла экс-четвертая ракетка мира, победительница US Open-2011 Саманта Стосур (Австралия). Путинцева во встрече особых проблем не испытала - 6:1, 6:2.
В следующем матче Юлия сыграет с Унс Джабир (Тунис).
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