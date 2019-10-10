Мэра мексиканского городка протащили по дорогам, которые он обещал починить

Эрнандес получил незначительные повреждения, ему оказывают медицинскую помощь.

В Лас-Маргаритасе группа земледельцев из одноименного муниципалитета напала на правительственное здание, вытащила мэра Хорхе Луиса Эскандона Эрнандеса и протащила его по нескольким улицам привязанным к пикапу, ругая его за плохие дороги.

Как отмечает El Heraldo de Mexico, он не реализовал проекты, которые обещал во время выборов: в частности, не организовал ремонт дороги. Группа мужчин с палками ворвалась в здание городской администрации и похитила Эрнандеса. Камеры наблюдения зафиксировали, как грузовик, сзади которого привязан за руки мужчина, едет по улице.

#ÚLTIMAHORA#Chiapas



Habitantes de la comunidad Santa Rita Invernadero amarran y arrastran con una camioneta al alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón, a quien exigen proyectos productivos y rehabilitación de un camino. pic.twitter.com/G77v99uM7v — Ámbar Noticias (@AmbarNoticias) October 8, 2019

Чиновника освобождали полицейские: в операции приняли участие около 40 сотрудников. В результате, сообщает La Hoguera, пострадали 10 человек, 11 были задержаны. Эрнандес получил незначительные повреждения, ему оказывают медицинскую помощь.

Источник: Lenta.ru

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