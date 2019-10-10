Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мэра мексиканского городка протащили по дорогам, которые он обещал починить

Эрнандес получил незначительные повреждения, ему оказывают медицинскую помощь.

Фото : Скриншот с видео10 октября 2019, 01:54

В Лас-Маргаритасе группа земледельцев из одноименного муниципалитета напала на правительственное здание, вытащила мэра Хорхе Луиса Эскандона Эрнандеса и протащила его по нескольким улицам привязанным к пикапу, ругая его за плохие дороги.

Как отмечает El Heraldo de Mexico, он не реализовал проекты, которые обещал во время выборов: в частности, не организовал ремонт дороги. Группа мужчин с палками ворвалась в здание городской администрации и похитила Эрнандеса. Камеры наблюдения зафиксировали, как грузовик, сзади которого привязан за руки мужчина, едет по улице.

Чиновника освобождали полицейские: в операции приняли участие около 40 сотрудников. В результате, сообщает La Hoguera, пострадали 10 человек, 11 были задержаны. Эрнандес получил незначительные повреждения, ему оказывают медицинскую помощь.

Источник: Lenta.ru


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты