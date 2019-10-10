Алматинский перевозчик объяснил, почему не добавляют автобусы на "забитые" маршруты

Не будет увеличения количества автобусов или замены на более вместительные, если цифры показывают, что автобусы ходят пустые.

В "Алматыэлектротранс" рассказали о связи между количеством автобусов на маршрутах и добросовестной оплате проезда пассажирами, передает Zakon.kz.

Из года в год алматинцы сталкиваются с одной и той же проблемой: с началом учебного сезона пассажирский транспорт города переполняется людьми, особенно в часы пик. Жители города жалуются, просят увеличить число автобусов на тех или иных маршрутах. Однако ситуация не меняется.

- Одним из наиболее часто задаваемым вопросом, является вопрос про количество автобусов на маршруте. Часто мы наблюдаем очевидный факт – на линию выходит плановое количество автобусов и троллейбусов. Однако этого количества подвижного состава не хватает, чтобы справиться с наплывом пассажиров, соответственно обслуживание маршрута не достаточно качественное, - отмечают по этому поводу в "Алматыэлектротранс".

И добавляют: "Однако не все так просто".

Перевозчик далее озвучил наиболее важный критерий при просчете плана на маршруте. Этот критерий - оплата проезда.

- Ежедневно в "Транспортный холдинг Алматы" поступает информация о каждой транзакции, которую производит пассажир. В системе Онай отражаются все виды оплат:- картами, смс, через код, наличные оплаты, когда водитель вам выдает билет. Информация о количестве транзакций является не только финансовой, но и аналитической, прежде всего она позволяет понять - какой уровень пассажиропотока (количество пассажиров) на каждом маршруте. Там, где видна картина с превышением пассажиропотока перед вместимостью автобусов, принимается решение об увеличении количества автобусов на маршруте, - объяснили в "АЭТ".

И привели пример с маршрутом 212.

- На большинстве маршрутов мы видим не то что сверхпассажиропоток, а его нехватку. Ярким примером является маршрут № 212. Автобус ездит всегда переполненный по факту, и совсем по другому показывают цифры. По нашим приблизительным данным, порядка 30% пассажиров не платят за проезд на городских маршрутах (речь только об "АлматыЭлектроТранс"), порядка 60% – на пригородных. Что в цифрах показывает как нормальную работу, в то время как фактически картина иная, - пишет перевозчик.

Этим он хочет донести до алматинцев, что не будет увеличения количества автобусов или замены на более вместительные, если цифры показывают, что автобусы ходят пустые.

- Производите оплату за проезд и требуйте выдачу билетов от водителей. Улучшение качества услуг перевозки – это обоюдный процесс. И без вашей помощи этот процесс будет значительно дольше, - резюмировали в "АЭТ".

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