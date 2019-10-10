Казахстан лидирует по притоку мигрантов

В России удельный вес мигрантов составляет 8%.

Среди стран бывшего СССР по удельному весу мигрантов среди населения страны лидирует Казахстан, там их 20%, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

- Среди стран бывшего Советского Союза больше всего среди населения мигрантов в Казахстане - 20%, меньше всего - в Грузии и Азербайджане - чуть больше 2%, - сообщила Егорова.

По ее словам, среди прибалтийских стран охотнее всего мигранты едут в Эстонию - 14,7% от всех жителей, в Латвию - 13%, в Литве их всего чуть более 4%.

В России удельный вес мигрантов составляет 8%.

Во вторник Всемирный банк в своем докладе отметил, что темпы роста экономики в Европе и Центральной Азии замедляются, демографическая ситуация ухудшается и помочь в решении этих вопросов может приезд мигрантов.

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