Казахстан лидирует по притоку мигрантов
В России удельный вес мигрантов составляет 8%.
Фото : zmina.info10 октября 2019, 11:10
Среди стран бывшего СССР по удельному весу мигрантов среди населения страны лидирует Казахстан, там их 20%, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
- Среди стран бывшего Советского Союза больше всего среди населения мигрантов в Казахстане - 20%, меньше всего - в Грузии и Азербайджане - чуть больше 2%, - сообщила Егорова.
По ее словам, среди прибалтийских стран охотнее всего мигранты едут в Эстонию - 14,7% от всех жителей, в Латвию - 13%, в Литве их всего чуть более 4%.
В России удельный вес мигрантов составляет 8%.
Во вторник Всемирный банк в своем докладе отметил, что темпы роста экономики в Европе и Центральной Азии замедляются, демографическая ситуация ухудшается и помочь в решении этих вопросов может приезд мигрантов.
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