Жители Арыси о строительных работах: Претензий никаких

Тысячи людей со всего Казахстана принимали участие в восстановлении города.

10 октября в Арыси торжественно открыли новую въездную арку. Такой подарок жителям преподнесла Федерация профсоюзов Республики Казахстан.

В церемонии открытия приняли участие аким области Умирзак Шукеев, председатель Федерации профсоюзов РК Ералы Тугжанов, депутаты городского маслихата, представители городского филиала партии "Nur Otan" и местные жители.

- Арыс – исторический город. Поэтому важно обращать внимание на архитектурные проекты и новые сооружения в национальном стиле. Уверен, после июньской трагедии это возведение откроет новую страницу в истории города и станет его визитной карточкой, - сказал Шукеев.

Тысячи людей со всего Казахстана принимали участие в восстановлении Арыси. Работа не прекращалась ни на один день. И каждый день семьи возвращались в отремонтированные дома. В целом в восстановление Арыси было задействовано 134 строительных компаний, более 3,8 тысяч рабочих и свыше 200 единиц спецтехники.

Дом семьи Нарбековых попал под осколки снарядов, которые пробили крышу и потолки, а взрывной волной вынесло окна и двери. Сегодня дом не узнать. Все сверкает, блестит и приятно пахнет свежестью. Строители в двух комнатах полностью отремонтировали и подбили пластиком потолки, поменяли везде обои, которые хозяева выбирали по своему вкусу, поставили пластиковые окна, накрыли крышу, установили новую входную дверь и даже межкомнатные двери, которые частично пострадали во время взрыва, полностью отреставрировали.

- Большое спасибо ребятам, — говорит хозяин дома К. Нарбеков. — Молодцы! Красиво все сделали, претензий никаких!

Большая семья Нарбековых, а это восемь человек, уже обжилась в отремонтированном доме.

- И во дворе порядок у нас. Посмотрите, как дом аккуратно покрасили снаружи. Честное слово, и самим приятно смотреть, и гостям показать не стыдно, — говорит К. Нарбеков. — Очень благодарны за помощь всем. Конечно, своими силами мы бы так быстро не управились.

"Как по нотам" — именно так отозвался о проведенном в его доме ремонте житель Арыси Алимбетов.

От руководителя единственного вокально-инструментального ансамбля в Арыси это лучшая похвала.

- У нас работала бригада строителей из Карагандинской области, — рассказывает Ш. Алимбетов. — Ребята с энтузиазмом взялись за дело. Работали практически сутками, быстро и аккуратно. Сами видите, какой ремонт замечательный сделали. Никаких нареканий, только слова благодарности. От всей нашей семьи хочу сказать карагандинцам большое человеческое спасибо за ту помощь, которую оказали нам.

Серьезных повреждений в доме не было. Сильно пострадали навес и крыша. Строители управились с работой быстро, тем более что недостатка в стройматериалах не было. Все необходимое в нужном объеме было уже на объекте.

Теперь у дома новая крыша, которую по всему периметру с нижней стороны украшает сайдинг, а в сезон дождей вода с крыши будет стекать в новый сток.

Во время ремонта строители жили в доме Алимбетовых, в буквальном смысле на рабочем месте. За это время сдружились. Когда мы пришли в уже восстановленный дом, чтобы оценить качество работы, семья встретила строителей как близких людей. Карагандинцы рассказали, что семья Алимбетовых очень гостеприимная и творческая. Обратили мое внимание на перила лестницы, ведущей в дом, которые выполнены в форме нотного стана. Хозяин их сделал своими руками.

"Боялись сфальшивить!" — пошутили рабочие.

- Молодцы, не сфальшивили!"— в ответ говорит Алимбетов и обещает выслать приглашение на концерт своей группы.

Сегодня жизнь течет и в семье И. Жатеновой. Дети, их в семье двое — мальчик и девочка, смотрят веселые мультфильмы по телевизору, муж занят работой по хозяйству, а жена наводит уют в только что отремонтированном доме. Пахнет чистотой и свежестью. А ведь еще совсем недавно они испытали шок, когда вернулись в Арысь после взрывов.

- На родной дом без слез невозможно было смотреть, — рассказывает Индира — Второй этаж был полностью разрушен снарядом. Мы, когда увидели, сильно расстроились. А когда в дом вошли, вообще дар речи потеряли. Потолочные балки на первом этаже от тяжести сломались, окна и двери снесло взрывной волной, на стенах висели клочья обоев, по стене пошла трещина. Стояли, смотрели и, честно признаться, не знали, что делать, где жить с детьми.

Дом был одним из самых сложных на их участке сектора Карагандинской области. Разрушений много, а времени мало. Дело в том, что семье негде было разместиться на время ремонта. Тогда в штабе Карагандинской области приняли решение направить на восстановление дома 50 строителей.

- Ребята работали сутками, практически без перерыва, — рассказывает И. Жатенова. — Мы же с детьми поселились в одной из комнат. Так и жили все вместе. Дом восстанавливали на наших глазах. Сделали очень быстро и качественно. Спасибо большое.

68 социальных объектов (учреждения образования, здравоохранения и спорта), расположенных в городе - 64 нуждались в капитальном ремонте и 4 - полном восстановлении. В том числе полностью восстановлены 16 общеобразовательных школ. Данные образовательные учреждения оснастили современным оборудованием, интерактивными досками, кабинетами для изучения робототехники, физики и химии, а также специальными кабинетами трудового обучения учащихся.

Отремонтировано здание железнодорожного вокзала, а перед ним разбили новый сквер. Более того, на стадии завершения строительство жилых домов в новом микрорайоне. Эти дома возводят за счет средств благотворительного фонда. В ближайшем будущем 100 семей отпразднуют новоселье.

Т. Бурдель

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