Кыргызстан надеется продлить сроки льготной растаможки авто

В настоящее время идут консультации.

У Кыргызстана есть возможность обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой продлить сроки таможенных пошлин на автомобили по ставкам Кыргызстана, передает Служба новостей ЦА.

В настоящее время ведутся консультации. Об этом на заседании парламента заявил министр экономики страны Санжар Муканбетов.

- В настоящее время идут консультации. ЕАЭС сейчас представляет единый рынок, но каждая страна старается защищать свой рынок. Поэтому здесь много вопросов, но мы в правительстве проводим консультации, по результатам которых будем предпринимать дальнейшие действия, - сказал он, отвечая на вопрос депутата Таабалды Тиллаева о возможности продления льготного срока.

Тиллаев заявил, что в связи с предстоящим повышением ставок растаможки "у людей паника".

- Все хотят успеть завезти автомобили. Главное, чтобы не прогорели, как это произошло два года назад, когда все завезли машины, а в итоге цены на них упали. Вам необходимо провести переговоры о продлении льготного срока хотя бы на один год, что позволило бы обновить наш автопарк, - считает он.

31 декабря 2019 года заканчивается льготный период таможенной пошлины на автомобили. С 1 января 2020 года вступят в силу тарифы Евразийского экономического союза. В связи с этим Гостаможенная служба призывает кыргызстанцев заблаговременно планировать маршруты ввоза автомобилей из третьих стран.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!