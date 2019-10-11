Знаменательное мероприятие ко Дню бухгалтера от ИС "Параграф" состоялось в Алматы

В этом году конференция была посвящена трем основным темам.

Ставшая традиционной, ежегодная встреча для бухгалтеров и сотрудников финансовой сферы, была организована Информационной системой "Параграф" 10 октября в Алматы во Дворце Республики!

Отсчет данным мероприятиям был положен в 2008 году, когда также, во Дворце Республики Алматы прошла Первая Казахстанская практическая конференция бухгалтеров "Особенности бухгалтерского и налогового учета в 2009 году".

Таким образом, уже на второй десяток пошел счет конференциям по разъяснению, информированию и обучению специалистов в сфере бухгалтерского учета, а также повышению квалификационного уровня и профессионального имиджа бухгалтера от информационной системы для бухгалтеров, давно заслужившей признание и поддержку финансовых работников всей страны.

Конференция была приурочена ко Дню бухгалтера и благодаря этому прошла в атмосфере праздника и отличного настроения.

Ее участники, а их пришло на встречу несколько тысяч, встретились с единомышленниками в неформальной обстановке, получили незабываемое количество эмоций и ярких впечатлений, а также приобрели новые знания и друзей!

Специально приглашенные специалисты помогли им подготовиться к новшествам 2020 года в законодательной сфере.

В этом году конференция была посвящена трем основным темам.

На фото Айжан Бекеева

Руководитель управления разъяснительной работы ДГД Алматы Айжан Бекеева рассказала обо всех планируемых изменениях в налоговом законодательстве, на которые бухгалтеру будет полезно обратить внимание заранее.

На фото Инкар Елубай

Глава управления администрирования косвенных налогов ДГД Алматы Инкар Елубай заострила внимание на практических моментах работы с виртуальным складом, которая вызывает много вопросов.

На фото Букина Лариса

Профессиональный бухгалтер РК, САР, налоговый консультант 1-ой категории Букина Лариса Александровна провела экскурс в тему "Налог на добавленную стоимость и ЭСФ".

Встреча прошла на высоком профессиональном уровне, т.к. собрала лучших представителей бухгалтерской профессии Казахстана.

Приятным дополнением для участников конференции стал розыгрыш призов и подарков.

Но на этом общение организаторов конференции и ее участников не закончилось.

Все полученные знания бухгалтеры смогут применять в своей работе, сделав ее более эффективной с ИС Параграф "Бухгалтер".

Система, предназначенная для бухгалтеров, аудиторов, финансистов любого уровня подготовки, от начинающих до профессионалов, будет и весь следующий год поддерживать специалистов нормативной базой, консультациями и разъяснениями, вебинарами и семинарами, а также комплексом прочих услуг, необходимых работникам финансовой сферы.

Организаторы мероприятия еще раз поздравляют всех казахстанских бухгалтеров с прошедшим праздником и искренне желают успехов в труде, заслуженного признания и постоянного профессионального роста!

До встречи на конференции 2020 года!

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