Депутаты маслихатов забывают встречаться с гражданами

В центральном аппарате партии Nur Otan также отмечают, что есть села, где никто никогда не видел своих депутатов после предвыборной программы.

Депутаты маслихатов формально подходят к работе по работе с обращениями граждан, а некоторые из них и вовсе не приходят на встречи, сообщила член комитета партийного контроля Nur Otan Снежанна Имашева, передает корреспондент Zakon.kz.

- Анализ показывает, что допускается ряд нарушений. Очень часто это формальное предоставление ответов, несвоевременное представление ответов, отписки или явные нарушения закона Казахстана о порядке рассмотрения обращений. Мы внимательно посмотрели, насколько соблюдается регламент работы общественных приемных. У нас есть пятый пункт регламента, где говорится, что члены партии обязаны проводить не менее 4-х личных приемов в общественных приемных филиалах партии в течение года. Анализ показал, что членами партии такие приемы не ведутся. Нарушения есть почти во всех регионах, - сообщила на заседании комитета Снежанна Имашева.

Так, например, в Актюбинской области до сегодняшнего дня не проведено ни одного приема депутатами областного маслихата, похожая ситуация по Мангистауской области.

- В Жанаозене, который известен всей стране своими социальными проблемами, тремя депутатами не проведено ни одного приема. А их другие четверо коллег на состоявшихся приемах не встретились ни с одним жителем. В Карагандинской области 10 депутатов Приозерского маслихата за 8 месяцев этого года приняли только 1 гражданина. 27 депутатов Карагандинского городского маслихата – 12 граждан, другие 35 депутатов карагандинского городского маслихата не провели ни одного приема граждан в общественных приемных партии, - рассказала член комитета.

Другая часть недоработок, по ее словам, касается случаев, когда депутаты или первые руководители городских управлений не приходят на встречи граждан сами, отправив своих помощников, что в последствии вызывает большое количество недовольств граждан.

- Что касается выездных встреч. В стране у нас 6,5 тысяч сельских населенных пунктов. Выездных приемов около 2 тыс. При этом депутатов в регионах более 3 тыс. Но есть села , где никто никогда не видел депутатов после предвыборной программы. Порой они даже не помнят, за кого они свой голос отдавали, - подчеркнула Имашева.

В результате, по ее словам, жители сел, чтобы решить свой вопрос тратят нервы, деньги и едут в районный центр, область или столицу. Однако, как правило, люди приходят с вопросами и проблемами, которые решаются на месте.

- Непонятно, почему такой большой наш большой партийный депутатский корпус не может освоить 2-3 населенных пункта в год. Считаем, что этот пробел в работе партии необходимо устранить. Нужно увеличить количество выездных приемов, чтобы услышать каждого гражданина на селе. Сегодня примеры, которые мы приводили, это ложка дегтя в бочке меда. Такое безответственное отношение к своим прямым партийным обязанностям отдельных наших членов никак не соответствует целям нашей партии, не способствует доверию. Необходимо партийную дисциплину укреплять. От тех, кто проявляет пассивность, нежелание улучшаться, не реагирует на их обращения партии, наверное, лучше избавиться, - заключила Снежанна Имашева.

Так, по итогам заседания Комитетом партийного контроля даны рекомендации наказать первых заместителей председателей региональных филиалов партии в Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях, ряд руководителей фракций партии Nur Otan в областных маслихатах, председателей региональных комиссий партийного контроля, депутатов и др. Кроме того, Комитет партийного контроля рекомендовал привлечь к партийной ответственности заместителя акима Актюбинской области Марата Токжанова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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