Социальная сфера в приоритете государства - Бердибек Сапарбаев
Проделана значимая работа по снижению финансовой нагрузки на социально уязвимых слоев населения. Потребительские кредиты 500 тыс граждан были снижены.
Заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев и аким Атырауской области Нурлан Ногаев встретились с общественностью региона, сообщает Zakon.kz.
Вице-премьер рассказал о мерах по реализации задач, поставленных Президентом страны в Послании народу Казахстана.
- Одной из главных задач является повышения уровня жизни наших граждан. Ежегодно финансирование социальной сферы увеличивается. В текущем году 45% средств государственного бюджета направлено на финансирование сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта. Значимый вопрос – повышение заработной платы. Этот вопрос из года в год остается в сфере внимания правительства.
Поддержка малообеспеченных семей, многодетных матерей также на снимается с повестки дня. На сегодня для поддержки этих категорий граждан из бюджета направлено 147 млрд тенге. Это более 2 млн человек, - сказал Бердибек Сапарбаев.
Государство создает все условия для возможности таким семьям открыть свое дело и улучшить свое социальное положение. По подсчетам, около 8 тыс человек открыли свое собственное дело, 7 тыс направили АСП на развитие личного подсобного хозяйства. Порядка 3,5 тыс многодетных семей получили гранты. Это позволяет улучшить социальную атмосферу в обществе.
Говоря об АСП, он подчеркнул, что поддержка не должна порождать иждивенчества. Вместе с тем будут разработаны Карта по поддержке одаренных детей, Концепция государственной политики РК в интересах детей до 2030 года
Проделана значимая работа по снижению финансовой нагрузки на социально уязвимых слоев населения. Потребительские кредиты 500 тыс граждан были снижены.
Еще одним важным вопросом стала развитие гражданского общества. По его словам, Правительством страны разрабатываются две концепции: "Слышащего государства" и развития гражданского общества до 2025 года. Они должны быть готовы до конца текущего года.
- Государственные служащие должны слышать свой народ и создавать все необходимые для эффективной обратной связи с населением. Не должны оставаться без ответа ни одно обращение граждан, ни одна жалоба, - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.
Он обратил внимание и на большую работу по поддержке сферы образования, защиту прав педагогов. Ведется работа по улучшению материального благосостояния – повышения уровня зарплаты учителям.
- У нас много одаренных детей. Это будущее страны. Мы должны поддерживать их, - отметил Сапарбаев.
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