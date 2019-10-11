Социальная сфера в приоритете государства - Бердибек​ Сапарбаев

Проделана значимая работа по снижению финансовой нагрузки на социально уязвимых слоев населения. Потребительские кредиты 500 тыс граждан были снижены. ​

Заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев и аким Атырауской области Нурлан Ногаев встретились с общественностью региона, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер рассказал о мерах по реализации задач, поставленных Президентом страны в Послании народу Казахстана.

- Одной из главных задач является повышения уровня жизни наших граждан. Ежегодно финансирование социальной сферы увеличивается. В текущем году 45% средств государственного бюджета направлено на финансирование сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта. Значимый вопрос – повышение заработной платы. Этот вопрос из года в год остается в сфере внимания правительства. Поддержка малообеспеченных семей, многодетных матерей также на снимается с повестки дня. На сегодня для поддержки этих категорий граждан из бюджета направлено 147 млрд тенге. Это более 2 млн человек, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Государство создает все условия для возможности таким семьям открыть свое дело и улучшить свое социальное положение. По ​подсчетам, около 8 тыс человек открыли свое собственное дело, 7 тыс направили АСП на развитие личного подсобного хозяйства. Порядка 3,5 тыс многодетных семей получили гранты. Это позволяет улучшить социальную атмосферу в обществе.

Говоря об АСП, он подчеркнул, что поддержка не должна порождать иждивенчества. Вместе с тем будут разработаны Карта по поддержке одаренных детей, Концепция государственной политики РК в интересах детей до 2030 года

Проделана значимая работа по снижению финансовой нагрузки на социально уязвимых слоев населения. Потребительские кредиты 500 тыс граждан были снижены. ​

Еще одним ​ важным вопросом стала развитие гражданского общества. По его словам, Правительством страны разрабатываются две концепции: "Слышащего государства" и развития гражданского общества до 2025 года. ​ Они должны быть готовы до конца текущего года.

- Государственные служащие должны слышать свой народ и создавать все необходимые ​для эффективной обратной связи с населением. Не должны оставаться без ответа ни одно обращение граждан, ни одна жалоба, - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Он обратил внимание и на большую работу по поддержке сферы образования, защиту прав педагогов. Ведется работа по улучшению материального благосостояния – повышения уровня зарплаты учителям.

- У нас много одаренных детей. Это будущее страны. Мы должны поддерживать их, - отметил Сапарбаев.

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