Социальный хлеб подорожал в Павлодаре

Ценники на хлеб начали менять накануне.

В Павлодаре взлетели цены на социальный хлеб. За буханку сегодня просят уже 110 тенге – это на 20 больше, чем вчера. Насколько обосновано подорожание, сейчас проверяют компетентные органы. Об этом сообщает телеканал "КТК", передает Zakon.kz.

– Планируем изучить ситуацию, то есть выяснить, какие причины всего этого. В том числе почему оно системно так случается каждый год на рынке. Ну и соответственно, это наша главная задача, это мера антимонопольного реагирования, - рассказал руководитель департамента Комитета по защите и развитию конкуренции по Павлодарской области Павел Баданин.

Ценники на хлеб начали менять накануне. На павлодарском хлебобулочном комбинате заявили, что вынуждены поднять отпускную цену на 20 тенге. Объяснили тем, что на местном рынке подорожала мука. Вслед за комбинатом стоимость взвинтили и мелкие пекарни. В акимате заявили, Социально-предпринимательская корпорация уже выделила 1000 тонн муки для местного рынка. Это должно сдержать рост цены на хлеб. Причиной подорожания стал неурожай. В этом году хлеборобы по всей стране собрали на два миллиона тонн пшеницы меньше. Между тем несколько часов назад в Минсельхозе заявили, что не допустят повышения цены на социальный хлеб. Чиновники утверждают, ситуация с запасами зерна и муки в Казахстане стабильная.

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