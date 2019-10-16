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На 1,6 млн тенге оштрафовали экс-главу отдела ветеринарии и сельского хозяйства за взятки

Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Фото : kun.kz16 октября 2019, 10:08

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя отдела ветеринарии и сельского хозяйства Усть-Каменогорска С. Кудебаева и главного специалиста данного отдела К. Серикова по подозрению в неоднократном получении взяток, сообщает Zakon.kz.

- Они подозревались в получении на системной основе взяток (бытовая коррупция) от субъектов предпринимательства за общее покровительство, - пояснили в ведомстве.

15 октября приговором суда №2 города Усть-Каменогорска они признаны виновными в получении взяток, им назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 638 000 тенге каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.


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