Насколько прогнозы МВФ по инфляции в Казахстане совпадают с реальностью

По мнению эксперта, прогнозы МВФ являются лишь неким индикативым, трендовым показателем и не могут применяться для принятия решений в отношении экономической политики страны.

Могут ли прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), относительно экономического роста Казахстана и предполагаемого уровня инфляции, являться истиной в последней инстанции, рассуждает Управляющий директор Центра исследований прикладной экономики Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает Zakon.kz.

Как отметил эксперт, МВФ в обновленном отчете World Economic Outlook (October 2019) повысил прогнозы экономического роста Казахстана на 2019 и 2020 годы до 3,8% и 3,9%, соответственно, с предыдущих 3,2% и 3,2% (April 2019). При этом, значительно снижен долгосрочный прогноз роста экономики на 2024 год с 4,5% до 3,5%.

Также в сторону увеличения пересмотрены прогнозы по инфляции в Казахстане. Теперь по ожиданиям МВФ рост потребительских цен в стране по итогам 2019 и 2020 годов составит 5,7% и 4,7%, соответственно, против предыдущих прогнозных значений 5,5% и 4,5%.

- Волатильность и нестабильность макропрогнозов МВФ по Казахстану (особенно по росту экономики) в течение столь короткого промежутка времени между самими прогнозами (с апреля по октябрь) наводят на мысль, что они (прогнозы МВФ) очень адаптивны к ближайшим на момент построения прогнозов фактическим данным, и что МВФ не в полной мере владеет пониманием того, что же на самом деле происходит в макроэкономике Казахстана и как тут все устроено. В этой связи, "казахстанские" прогнозы МВФ не могут являться истиной в последней инстанции, как могут считать многие у нас в стране. Они в большей мере представляют из себя некий индикативый, трендовый показатель и, на наш взгляд, не могут применяться для принятия решений в отношении экономической политики Казахстана, – считает Олжас Тулеуов.

Экономист напомнил, что по прогнозам Министерства национальной экономики рост реального ВВП Казахстана в 2019 году составит 3,8%, а в 2020 году - 4,0%. При этом, за январь - сентябрь текущего года по данным Комстата рост экономики Казахстана (краткосрочный экономический индикатор) уже составил 4,7%. Вместе с тем, по прогнозам Нацбанка в 2019-2020 годах инфляция в стране сложится в пределах 6%. В сентябре годовой уровень инфляции составил 5,3%.

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