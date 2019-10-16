КПО опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2018 год

Это одиннадцатый по счету отчет Компании в области устойчивого развития.

Отчет КПО (Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.) об устойчивом развитии – важный инструмент информирования заинтересованных сторон о деятельности Караганакского проекта, о его влиянии на окружающую среду, на жизнь местного населения и экономику Западного Казахстана.

В Отчете за 2018 г. представлены сведения по значимым для компании темам в области устойчивого развития, в том числе:

· Охрана труда и здоровья персонала, промышленная безопасность и целостность активов, этические нормы поведения, достойные условия труда, профессиональная подготовка и обучение сотрудников.

· Мероприятия и программы по охране окружающей среды, включая мониторинг качества воздуха, сокращение выбросов парниковых газов, сохранение биоразнообразия, энергоэффективность, водопотребление, управление отходами.

· Вклад в экономическое развитие Западно-Казахстанской области через цепочку поставок, включая проекты, направленные на увеличение местного содержания, проекты социальной инфраструктуры, а также механизмы взаимодействия с местным населением.

Отчет был подготовлен в соответствии с требованиями Стандартов GRI – международной модели отчетности в области устойчивого развития.

В последние годы КПО получала награды национального рейтингового агентства RAEX за лучшее раскрытие информации об устойчивом развитии в Отчетах за 2015, 2016 и 2017 годы. В 2019 году КПО прошла в финал Азиатского конкурса отчетов в области устойчивого развития 2018 в категориях "Лучшая экологическая отчетность" и "Лучшая отчетность по обеспечению достойных условий труда".

Отчет доступен на вебсайте КПО в разделе "Устойчивое развитие" по данной ссылке.

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