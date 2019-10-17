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Землетрясение зарегистрировано в Алматинской области

Сведения об ощутимости нет.

Фото : ДЧС Алматинской области17 октября 2019, 09:06

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 октября в 6.30 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, без ощутимости, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Эпицентр землетрясения расположен в 157 км на восток от Алматы на территории Кегенского района, Алматинской области.
Энергетический класс землетрясения 8.5.
Магнитуда MPV 3.9.
Координаты эпицентра 42.87° с.ш. 78.78° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

По получению информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, ОЧС, ДП, прокуратура и другие организации, для уточнения обстановки на вверенных территориях, была уточнена обстановка, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало.


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