Землетрясение зарегистрировано в Алматинской области

Сведения об ощутимости нет.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 октября в 6.30 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, без ощутимости, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Эпицентр землетрясения расположен в 157 км на восток от Алматы на территории Кегенского района, Алматинской области.

Энергетический класс землетрясения 8.5.

Магнитуда MPV 3.9.

Координаты эпицентра 42.87° с.ш. 78.78° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

По получению информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, ОЧС, ДП, прокуратура и другие организации, для уточнения обстановки на вверенных территориях, была уточнена обстановка, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало.

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