Назначены экспертные исследования.

В Алматы вырубили яблоневый сад. В полицию поступило заявление от жительницы города, сообщает Zakon.kz.

Департамент полиции города Алматы информирует, что заявление гражданки Орымбаевой Ж.О. в настоящее время расследуется в Следственном управлении ДП города Алматы. Зарегистрировано оно в едином реестре досудебного расследования по ст.188 ч.1 УК РК.

- С целью раскрытия преступления создана специальная следственно-оперативная группа, силами которой проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела, лиц, причастных к противоправному действию, их задержанию и дальнейшему привлечению к уголовной ответственности. В рамках производства осуществляется ряд необходимых процессуальных действий, - рассказали в полиции.

Назначены экспертные исследования, для установления ущерба как для окружающей среды, так и для потерпевшей стороны.

Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Министерства внутренних дел, Департамента полиции города, а также Специализированной природоохранной прокуратуры Алматы.





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