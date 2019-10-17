ПРАВМЕДИА: разоблачаем мифы об авторском праве

Ведущий Жангир Шалекенов.

Дамы и господа!

Смотрите трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Мифы в авторском праве".

В прямом эфире рассмотрим распространенные мифы и заблуждения в области авторского права, поговорим, что такое авторское право в целом и затронем историю возникновения авторского права.

Ведущий: Жангир Шалекенов, магистр права (LLM), юрист в области интеллектуальной собственности (11 лет опыта работы), автор статей по вопросу авторского права.

Смотрите и вы станете лучше разбираться и ориентироваться в нормах авторского права.

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