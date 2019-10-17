Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

ПРАВМЕДИА: разоблачаем мифы об авторском праве

Ведущий Жангир Шалекенов.

Фото : pixabay.com17 октября 2019, 11:00

Дамы и господа!

Смотрите трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Мифы в авторском праве".

В прямом эфире рассмотрим распространенные мифы и заблуждения в области авторского права, поговорим, что такое авторское право в целом и затронем историю возникновения авторского права.

Ведущий: Жангир Шалекенов, магистр права (LLM), юрист в области интеллектуальной собственности (11 лет опыта работы), автор статей по вопросу авторского права.

Смотрите и вы станете лучше разбираться и ориентироваться в нормах авторского права.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты