ПРАВМЕДИА: разоблачаем мифы об авторском праве
Ведущий Жангир Шалекенов.
Фото : pixabay.com17 октября 2019, 11:00
Дамы и господа!
Смотрите трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Мифы в авторском праве".
В прямом эфире рассмотрим распространенные мифы и заблуждения в области авторского права, поговорим, что такое авторское право в целом и затронем историю возникновения авторского права.
Ведущий: Жангир Шалекенов, магистр права (LLM), юрист в области интеллектуальной собственности (11 лет опыта работы), автор статей по вопросу авторского права.
Смотрите и вы станете лучше разбираться и ориентироваться в нормах авторского права.
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