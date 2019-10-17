Общение в радость. Школьники Алматы познакомились с работой кинолога

Животные помогают детям расти счастливыми и более уверенными в себе.

В Алматы около 30 воспитанников военно-патриотического клуба "Жас Сарбаз" школ Ауэзовского района посетили центр кинологической службы, сообщает Zakon.kz.

В кинологическом центре была проведена ознакомительная встреча, на которой школьникам были продемонстрированы показательные занятия со служебными собаками. Собаки с легкостью находили реквизиты с запрещенными веществами и т.д. Ребятам дали возможность позаниматься с собаками, которые удивили их своим точным выполнением всех команд.

- Общение с животными всегда приносит радость. Известно, что животные помогают детям расти счастливыми и более уверенными в себе, повышается коммуникабельность, детям становится проще находить себе дорогу в жизни, - рассказывает начальник Управления по делам обороны Ауэзовского района Алматы подполковник Денис Насыров.

Как известно, по поручению Первого Президента Казахстана в начале этого года в Алматы был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между оборонным ведомством, акиматом Алматы и республиканским общественным объединением "Жас Сарбаз".

Стоит отметить, что в общеобразовательных школах южного мегаполиса организовано более 200 военно-патриотических клубов, в которых задействовано порядка 20 000 учащихся.

Местными органами военного управления Алматы проводится большая работа с молодежью. Проводимые военно-спортивные соревнования, экскурсии по воинским частям, где проходит демонстрация военной техники и вооружения, уроки мужества в учебных заведениях, конкурсы военно-патриотических песен, организация летних детских лагерей, кружки по альпинизму и скалолазанию - в значительной мере способствуют всестороннему и полноценному развитию молодежи.

Воспитывать патриота, значит, формировать человека с высокой гражданской позицией, которому присущи любовь к родной стране и стремление способствовать ее процветанию. Решать эту сложную и важную задачу призваны в первую очередь Вооруженные Силы, органы исполнительной власти и общественные организации.

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