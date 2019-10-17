520 тонн продукции привезут сельхозпроизводители Акмолинской области в Нур-Султан

Цены значительно ниже рыночных на 10-15%.

19 октября 2019 года в Нур-Султане на территории ТРЦ "ХАН-ШАТЫР" планируется проведение сельскохозяйственной ярмарки с участием товаропроизводителей Акмолинской области, передает управление внутренней политики.

На данной ярмарке более 100 сельхозтоваропроизводителей региона представят более 520 тонн продукции на сумму 185,3 млн. тенге. Жители и гости города смогут приобрести свыше 50 наименований продуктов питания местных производителей. Цены значительно ниже рыночных на 10-15%.

Аграрии области привезут 75 тонн мясных и колбасных изделий, 4,3 тонны свежей рыбы, 330 тыс. штук яиц, порядка 28,1 тонн молока и молочной продукции, более 20 тонн муки, 41,3 тонн картофеля и овощей. Также в ассортимент реализуемой продукции входят кондитерские, макаронные изделия, крупы, молочные продукты, мед и др.

На ярмарке будут представлены птицефабрики, молочные и мясные предприятия, бренды которых известны по всей Республике и за ее пределами, такие как ТОО “Гормолзавод”, ТОО “Садовое”, ТОО “Натиже”, ТОО АФ “Родина”, ТОО “Ижевский”, ТОО МПК “Бижан”, ТОО “Красноярские колбасы”, ТОО “Айбат”,ТОО “Макинская птицефабрика”, ТОО “Капитал Проджект”.

Также для посетителей ярмарки будет организована культурная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!