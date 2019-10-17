Скандал в детской больнице Шымкента - просроченные вещества в лабораторию могли принести извне

Таков итог проведенной проверки.

На минувшей неделе в соцсетях появилось видео, снятое в лаборатории детской больницы в Шымкенте. На нем медработники заявили, что в течение года использовали вещества с истекшим сроком годности. Чувствительность к антибиотикам, наличие бактерий – результаты были ложными, записывались неточно - заявила лаборант. Это могло сказаться на качестве лечения пациентов. Сразу после появления данного видео была назначена и проведена проверка. В Управлении здравоохранения сайту Zakon.kz сообщили итоги работы комиссии.

- Сразу же была создана специальная комиссия под руководством заместителя начальника Управления здравоохранения Шымкента Тимура Варзилова. В состав комиссии вошли девять квалифицированных специалистов. Они проводили проверку с 10 по 14 октября. По словам специалистов, средства, которые были показаны на видеозаписи, не являются лечебными препаратами, то есть не используются для лечения больных. Это питательные вещества, которые используются для проведения исследований бактерий, - отметили в Управлении.

При этом, было выявлено, что показанные на видео предметы бактериологической лаборатории не были зарегистрированы в базе больницы. По словам специалистов, эти вещества могли быть доставлены кем-то в медицинскую организацию извне, специально. В настоящее время представители компетентных органов проводят проверку.

Заместитель начальника Управления здравоохранения Шымкента Тимур Варзилов дополнительно пояснил, что на видео запечатлены питательные вещества, на которых проводятся исследования на выявление бактериальной флоры той биологической среды, которая туда наносится. Проще говоря, речь идет об определении чувствительности организма человека к тем или иным антибиотикам.

При этом те банки с веществом, которые на видео, в момент проверки не были найдены. Тимур Варзилов поясняет, что питательные среды в городе используются максимум в 4-5 баклабораториях - эта среда очень ограничена в использовании.

То есть, проверка показала, что на вызвавшем резонанс видео были вещества, которые не были зарегистрированы в данной больнице. Но параллельно комиссия все же выявила ряд проблем в этой лаборатории.

- Мы выявили нарушения в деятельности этой лаборатории, они могут вести к нарушениям качества обслуживания... ...Если не проводится качественно обследование пациента и данная лаборатория без проверки дает заключение, что там все нормально, это естественно будет отражаться на лечении пациента. Бакпосев делают для подбора лечения антибиотиками пациенту. Качество обследования оставляет желать лучшего. И у нас, у комиссии, возникли вопросы по качеству обследования, мы их отразили в справке. Мы - Управление - по фактам нарушений будем принимать меры в отношении главного врача, он уже будет принимать меры в отношении заведующего лабораторией. Они будут улучшать работу на основании наших замечаний, должны все исправить, - пояснил Варзилов.

При этом он отмечает касательно распространенного видео, что вопросы имеются к двум сторонам: и завлабораторией, и тем, кто снял и распространил видео.

- Каким образом эти питательные среды попали в руки лаборантов данной больницы. Потом их унесли, домой? Этот материал никто не имел права выносить с территории лаборатории, - отметил спикер. При этом он задается вопросом: "Откуда они взялись", может вообще из России, например.

- Их можно было снимать, фотографировать, протоколировать. Но выносить никто не имел права. Закон для всех един. Ничего, ни таблетку, ни шприц, не имеют права выносить - это воровство, - резюмировал Варзилов.

Теперь проверку ведут прокуратура, Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг и другие компетентные органы.

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