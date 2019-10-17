Ввести понятие "медицинский инцидент" предлагают в Казахстане

Также предлагаются стимулирующие выплаты, а также закрепление приоритетных прав медицинских и фармацевтических работников на социальную поддержку за счет средств местных бюджетов.

Введение понятия "медицинский инцидент" и механизма по его определению предлагается в проекте кодекса о здоровье населения, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- В целях повышения квалификации медицинских кадров предусматривается введение понятия "медицинский инцидент" и механизма по его определению, запрет на вмешательство в профессиональную деятельность медицинских и фармацевтических работников, - сообщил Биртанов на презентации проекта Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" в мажилисе.

Он добавил, что для обеспечения социальной поддержки со стороны государства предусматривается предоставление стимулирующих выплат, соответствующих уровню квалификации, а также закрепление приоритетных прав медицинских и фармацевтических работников на социальную поддержку за счет средств местных бюджетов.

Для повышения квалификации медицинских кадров, по его словам, предусматривается непрерывное профессиональное развитие кадров, в том числе повышение квалификации за счет работодателя, так как в действующем законодательстве недостаточно урегулированы вопросы непрерывности повышения квалификации.

Также предусматривается сертификация медицинских работников, и обязательное наставничество в резидентуре и начале профессиональной деятельности.

- В результате принятия указанных поправок повысится качество подготовки кадров, снизится количество жалоб от населения, обеспечится соответствие специалистов профессиональной деятельности, станет возможными быстрая адаптация к профессиональной деятельности и в получении опыта, повысится статус медицинских и фармацевтических работников, повысится безопасность пациентов, - объяснил министр Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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