В Медеуском районе Алматы часть улиц отключат от холодной воды

Временные ограничения связаны с заменой оборудования.

В Алматы 18 октября с 9 часов до 20 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и объекты, расположенные в Медеуском районе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы Су".

Так, подача холодной воды прекратится в дома вдоль улиц: Береговая, Горная, Елибекова, Кажымукана, Луганского, Ньютона.

А в зданиях, находящихся на территориях микрорайонов Самал-1, Самал-2 и Самал-3, будет ощущаться понижение давления воды.

- Эти временные ограничения связаны с заменой оборудования (запорной арматуры) в сетях холодного водоснабжения и подключением нового водопровода к магистральным трубопроводам, - пояснили в организации.

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