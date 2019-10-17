Горсть паразитов извлекли врачи из рожающей женщины в Шымкенте

Во время операции у пациентки начались роды.

В Шымкенте врачи достали горсть паразитов из беременной женщины, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения города.

27 сентября Шымкентскую городскую клиническую больницу №1 в экстренном порядке из перинатального центра доставили женщину, 1978 года рождения, на 36-37 неделе беременности.

- В ходе ультразвукового исследования в правой доле печени женщины была обнаружена гигантская 19 сантиметровая киста эхинококка. Для того, чтобы спасти жизнь женщины, под сердцем которой 36-37 недельный ребенок, врачам необходимо было удалить гигантскую кисту из печени. В связи с этим врачи провели экстренную операцию, и удалили образовавшегося в печени женщины эхинококка. - сообщили в Управлении.

Во время операции у пациентки начались роды. Благодаря успешно проведенной операции на свет появился 5-ти килограммовый здоровый мальчик. Ребенок и мама в хорошем состоянии, находятся на контроле врачей.

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