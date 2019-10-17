Специальные отпуска для проверки здоровья предлагают ввести в Казахстане

На сегодня сложилась практика, когда люди не проходят скрининговые осмотры по причине занятости на работе.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на презентации проекта кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения в мажилисе озвучил новые моменты, которые не предусмотрены в старом документе, передает корреспондент Zakon.kz.

Например, в действующим кодексе отсутствуют нормы по профилактике суицидального поведения, а также по охране здоровья, вызванного зависимостью азартными играми.

Министр добавил, что кодексом регламентированы нормы по вовлечению родителей и педагогов в охрану здоровья воспитанников и школьников с проведением образовательных и разъяснительных мероприятий, по предоставлению подросткам и молодежи конфиденциальной комплексной помощи.

В ведомстве считают, что сегодня родители и педагоги недостаточно вовлечены в обучающие и разъяснительные мероприятия касательно необходимости быть приверженым к здоровому образу жизни, репродуктивного здоровья.

- Также предусматриваются новые положения, ориентированные на профилактику заболеваний. В частности, по обязательной заботе гражданами о своем здоровье, в том числе обязательному прохождению скрининга и получению профилактических прививок, по регулированию влияния окружающей среды на здоровье населения, по ограничению допуска непривитых детей в дошкольные организации, - рассказал глава Минздрава.

По его словам, усиливается солидарная ответственность граждан, работодателей и государства на охрану общественного здоровья, профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний. В частности речь идет о конкретизации межведомственное взаимодействия между МВД, Минобразования, Министерства культуры и спорта, Министерства сельского хозяйства.

- Установлено обязательное предоставление социальных отпусков для прохождения скринингов. На сегодня сложилась практика, когда люди не проходят скрининговые осмотры по причине занятости на работе, - объяснил министр.

По его словам, предусмотрена также ответственность работодателей за нарушение этой нормы.

- Ответственность работодателей, если они не предоставляют возможности своим работникам получить оплачиваемый отпуск до 5 дней, чтобы получить скрининг. Сами себя поставьте в эти условия. У всех есть возможность прохождения тех или иных видов бесплатного скрининга. Работодатели должны предоставлять оплачиваемый отпуск, если не будет предоставлять, то уже будут штрафы. Это будет отдельно от трудового отпуска, - сказал министр.

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