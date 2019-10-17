Павел Коктышев: Вкладывать средства в IT-компании выгодно

Уникальность IT-компаний в том, что они не просто получают льготы, они реинвестируют в развитие страны.

С 2016 года IT-рынок в республике вырос в 2,5 раза. Так, с момента запуска программы "Цифровой Казахстан" зафиксировано привлечение более 31 млрд инвестиций. Об этом рассказал в интервью заместитель председателя правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" Павел Коктышев. Он также уточнил, почему в IT-сферу сегодня активно вкладываются не только инвесторы, но и само государство.

- Павел Вячеславович, расскажите, что повлияло на столь внушительный прирост инвестиций?

- Существует много факторов. Конечно, это и принятие программы "Цифровой Казахстан", но также "созрели" сами инвесторы, которые устали вкладываться в недвижимость, и открыли для себя такую быстрорастущую сферу как IT. Дело в том, что наши казахстанские компании могут здесь и сейчас создавать решения во многих отраслях, вплоть до национальной безопасности. В прошлом году был принят закон о венчурном финансировании, который стал основой сделок между инвесторами и компаниями. Теперь они чувствуют себя в безопасности, потому что понимают, что интересы обеих сторон будут соблюдаться.

- Какими интересными разработками сегодня может похвастаться IT-рынок?

- У нас есть достойные разработки в области биотехнологий – на стыке робототехники и медицины, много необычных решений в сфере дополненной, виртуальной реальности. Многие компании сейчас специализируются на узких сегментах. К примеру, стартап-проект reKASSA. Ребята создали бесплатное мобильное приложение – кассовый аппарат с функцией онлайн-передачи данных в налоговую. Проект запустили в 2018 году с целью облегчения финансовой нагрузки на микро- и малый бизнес. Сейчас у них порядка 400 пользователей в качестве зарегистрированных кассовых аппаратов. Казахстанский стартап Clockster - облачная система автоматизации HR процессов для малого и среднего бизнеса (в основном фокус на HoReCa, ритейл) с использованием биометрических технологий. А также мобильное приложение Kid Security - первое приложение по GPS трекингу, которое помогает родителям быть спокойнее за своего ребенка. В Kid Security можно отследить местоположение ребенка по мобильному телефону. Если он забыл включить звук и не слышит звонка, можно отправить громкий сигнал на его телефон. А еще можно записать звук вокруг ребенка, чтобы понимать, в каком окружении он находится и как с ним общаются. Кроме того, Kid Security отправляет уведомления о входе и выходе ребенка из дома или других мест, которые вы можете создать в приложении, о низком заряде его телефона и о нажатии кнопки SOS.

- Мне известно, что вы часто проводите в стенах Astana Hub и не только мероприятия, которые помогают IT-компаниям заявлять о себе. Давайте поговорим о результатах таких встреч.

- У нас действительно создалось уникальное сообщество людей, которые "на выходе" дают позитивные результаты. Свыше 15 тысяч человек посетили наши мероприятия разного формата. К примеру, в мае этого года мы организовали площадку, где представители крупнейшей нефтяной компании "Тенгизшевройл" озвучили свои потребности и открыли двери местному IT-рынку. В основном нефтяная промышленность работает на зарубежных решениях. Они хотят использовать интернет вещей (IоT) для выявления незаконных соединений к потокам нефти или просто повреждений и предлагают нашим стартап-проектам заняться этим. Сами датчики могут быть зарубежного производства, но софт, который анализирует данные по потоку нефти в трубе, давлению и другим параметрам, будет локальным. Потому что иностранными решениями чаще всего пользуются по подписке с переплатой за бренд или за сервисное обслуживание. Благодаря нашим мероприятиям крупные компании, а также лидеры в логистике и телекоммуникационной связи "хантят" сотрудников и даже компании с решениями.

- Какие на сегодняшний день существуют меры поддержки IT-стартапов?

- В этом направлении активную работу ведет холдинг "Зерде", который я представляю. По инициативе Первого Президента был создан Astana Hub. В течение последнего времени мы работали над новыми инструментами, чтобы уместить их в единую систему. Это бесплатные программы развития IT-стартапов, которые есть в Astana Hub: школа стартапа, программы инкубации и акселерации. Roadshow Astana Hub – это программа по подготовке и отправке казахстанских стартапов на крупнейшие технологические выставки мира. Также недавно технопарком было запущено онлайн-обучение для развития стартап-проектов – виртуальный акселератор. Был разработан механизм финансовой поддержки стартап-проектов на ранней стадии, в том числе путем софинансирования, совместно с частными инвесторами и бизнес-ангелами. Планируется, что в следующем году данный механизм будет встроен в рамках действующей грантовой программы по поддержке инновационных проектов. Все это для того, чтобы ускорить процессы развития компаний. Уже сегодня создано много условий для запуска стартапа – это и налоговые льготы, которыми воспользовались порядка 130 компаний, и специальная рабочая виза, что открывает дорогу многим зарубежным специалистам. А также, учитывая динамику роста экосистемы в столице, мы планируем работать над трансляцией опыта работы со стартапами в регионы страны. Так, Astana Hub разработал программу "Startup Sapary", в рамках которой наши менторы поедут в регионы Казахстана.

- Почему IT-сфера так привлекательна для государства сегодня?

- Реальность такова, что IT-компании — это высокодоходные и высокорасходные предприятия одновременно, потому что сегодня иметь у себя в штате хороших IT-специалистов очень дорого. Их средняя зарплата намного превышает этот показатель по стране – около 250-300 тыс. тенге и выше. Государство же поддерживает стартапы, чтобы высвободить им ресурсы. Уникальность IT-компаний в том, что они не просто получают льготы, они реинвестируют в развитие страны. Самое главное - создают новые рабочие места. Многие компании почти за год с двух человек выросли до 20-ти. Это мощный социальный выхлоп для страны. Молодые талантливые люди получают интересные рабочие места, создают в своей стране качественный продукт, продают его, в том числе за рубеж, делают валютную выручку, и это в конечном счете играет экономике на руку.

Автор: Екатерина Зунзяк

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