Партия добрых дел. Как павлодарец открыл центр реабилитации

Оказание помощи людям с особыми потребностями является неотъемлемой частью работы партии "Nur Otan".

Бақберген Қаламұш в 19 лет получил травму позвоночника. Нуждаясь в реабилитации он понял, что центров помощи людям с особенными потребностями в его родном селе Кенжекөл нет и решил открыть свой, сообщает пресс-служба «Nur Otan» в рамках своего нового интернет-проекта «Партия добрых дел».

Молодой человек записался на прием к председателю Павлодарского областного филиала Nur Otan Болату Бақауову. В общественной приемной партии парню помогли с кабинетом, выделив помещение в родном селе, а также нашли мецената для покупки необходимого оборудования. Спонсором выступил депутат фракции Павлодарского областного маслихата партии Nur Otan Сергей Прокопьев.

- Хочу работать с такими же, как и я. Буду ставить их на ноги, мотивировать и работать. Пока закупили еще не все тренажеры. Позже привезем еще, поставим брусья. В день мы можем принять до 10 человек. Теперь основное время я буду проводить здесь. Мне многие говорили, что нет надежды, но надо ставить перед собой цели, не лежать без дела. Будем работать, - говорит Бақберген Қаламұш.

Оказание помощи людям с особыми потребностями является неотъемлемой частью работы партии Nur Otan.

В рамках партийного проекта "Кедергісіз Келешек", инициированного по поручению Елбасы, председателя партии Нурсултана Назарбаева принято 78 поправок в законодательство по вопросам защиты прав граждан с особыми потребностями, пересмотрены СНИПы, через ярмарки вакансий трудоустроено свыше 34 тысяч человек.

Совместно с корпоративным фондом "Болашак" уже открыто 38 кабинетов поддержки инклюзии в общеобразовательных школах по всей стране.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!