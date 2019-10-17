Дарига Назарбаева призвала чешских бизнесменов расширять сотрудничество с Казахстаном

Чехия входит в число наиболее перспективных торгово-инвестиционных партнеров Казахстана в ЕС.

Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева встретилась с председателем палаты депутатов Парламента Чешской Республики Радеком Вондрачеком, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Стороны обсудили перспективы совместных проектов в области сельского хозяйства, транзитно-транспортной инфраструктуры, энергетики, фармацевтики, здравоохранения и налаживания туристического потока.

Открывая встречу, Дарига Назарбаева заявила, что Чехия входит в число наиболее перспективных торгово-инвестиционных партнеров Казахстана в ЕС и углублению отношений с этой дружественной страной уделяется большое внимание.

Глава Сената призвала чешских бизнесменов расширять сотрудничество с Казахстаном.

- Через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных маршрутов, связывающих страны Азии с Европой. Поэтому есть возможность рассмотреть Казахстан как платформу реализации проектов с граничащими с нами странами, - отметила Дарига Назарбаева.

В свою очередь председатель палаты депутатов Парламента Чешской Республики высоко оценил уровень казахстанско-чешских отношений, подчеркнул большой потенциал их развития.

Также Радек Вондрачек отметил важность реализации государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества между двумя странами в этом направлении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!