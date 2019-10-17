В Казахстане дороги лучше, чем в России, но хуже, чем в Гондурасе

В Отчете о глобальной конкурентоспособности наша страна откатилась назад на десять позиций.

В Казахстане дороги лучше, чем в России, но по-прежнему хуже, чем в Гондурасе, пишет "Колеса".

На днях специалисты Мирового экономического форума опубликовали отчет The Global Competitiveness Report за 2019 год. И в нем наша страна, к сожалению, оказалась не на самых ведущих позициях.

В этом году эксперты МЭФ включили в рейтинг 141 государство, которые оценивали по ряду параметров, в том числе по качеству дорожной инфраструктуры. Казахстанские трассы по результатам исследования оказались на 93-м месте (год назад мы были на 82-м). Хуже, чем у нас (из республик бывшего СССР), дороги признали в России, Кыргызстане, Украине и Молдове. А всеми любимый Гондурас поднялся за год с 65-го на 62-е место.

Самые хорошие дороги, как установили эксперты, в Сингапуре, Нидерландах и Швейцарии, а самые плохие в Мавритании, Чаде и на Мадагаскаре. К слову, США по качеству дорог в рейтинге оказались только на 17-м месте, а Германия — на 19-м.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!