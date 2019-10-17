На границе РК с государствами ЕАЭС контроль проводится путем проверки товарно-транспортной накладной

Должностные лица органов госдоходов вправе истребовать помимо товарно-транспортных накладных иные документы, сопровождающие груз.

На Государственной границе РК с государствами-членами ЕАЭС проводится контроль путем проверки товарно-транспортной накладной, сообщает Zakon.kz.

Должностные лица органов госдоходов вправе истребовать помимо товарно-транспортных накладных иные документы, сопровождающие груз.

Согласно статье 8 Соглашения о взаимодействии государств-участников Содружества независимых государств в области международных автомобильных грузовых перевозок от 18 сентября 2003 года международная перевозка грузов осуществляется по (CMR).

CMR является документом, содержащим сведения из всех документов, сопровождающих груз, например, инвойс, контракт, сертификаты, лицензии и т.д.

Сведения, указанные в CMR должны соответствовать сведениям, указанным в приложенных к CMR товаросопроводительных документах.

В соответствии с пунктом 5 Конвенции о договоре международной перевозки грузов от 19 мая 1956 года (далее – КДПГ) (Указ Президента Республики Казахстан от 12 мая 1995 г. №2271 "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о договоре международной перевозки грузов (КДПГ)"), CMR составляется в 3-х экземплярах, подписанных отправителем и перевозчиком, второй экземпляр CMR сопровождает груз.

Пунктом 1 статьи 11 КДПГ определено, что отправитель обязан до передачи груза присоединить к CMR или предоставить в распоряжение перевозчика необходимые документы.

Так, в пункте 5 "Прилагаемые документы" CMR в обязательном порядке указывается перечень основных прилагаемых документов - номер книжки МДП и инвойсов (счет-фактуры).

Пункт 1 "Отправитель", 2 "Получатель" CMR заполняются на основании сведений, указанных в счет-фактуре и накладной.

Согласно пункту 4 статьи 412 НК РК выписка счета-фактуры на бумажном носителе производится в порядке, определенном пунктами 5 – 12 рассматриваемой статьи.

Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 412 НК РК в счете-фактуре должны быть указаны, в том числе порядковый номер счета-фактуры; идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг, наименование реализуемых товаров, работ, услуг; размер облагаемого (необлагаемого) оборота; ставка налога на добавленную стоимость; сумма налога на добавленную стоимость; стоимость товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость.

Таким образом, действия должностных лиц по истребованию помимо CMR иных документов, сопровождающих груз, является обоснованным и законным, так как при проверке CMR сопоставляются сведения, указанные в ней, со сведениями, указанными в документах, указанных в пункте 5 "Прилагаемые документы" CMR.

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