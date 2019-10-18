Общая пеня казахстанцев составляет 230 млрд тенге

Ставки ограничиваются только аппетитом микрофинансовых организации. Реальные проценты по кредитам скрываются.

Микрофинансовые организации продолжают скрывать реальные проценты по онлайн-займам. Несмотря на то, что Нацбанк официально сократил годовую процентную ставку до 100, переплата может оказаться в шесть раз больше. Из-за таких условий казахстанцы не в силах рассчитаться с долгами. Порой заемщики даже не догадываются о переплате, которая их ждет. Жители страны накопили внушительную пеню – больше 230 миллиардов тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Сделку с онлайн-займером Айдос вспоминает, как страшный сон. Говорит: брал 100 тысяч тенге, а отдавать пришлось 350. Уверяет, реальные проценты в компании скрыли. А когда пришло время платить, замучили кредиторы. Теперь боится показывать лицо.

– Подал заявку в интернете. Мне ее быстро одобрили. По условиям переплата была меньше полпроцента в день. На деле оказалась больше 2,5%. Я считаю, это грабеж.

Эксперты уверяют: таких, как Айдос, в стране сотни тысяч. И это неудивительно. Клиентов подкупают выгодные условия. Взять в долг онлайн можно даже на базаре. Займеру не важны кредитная история, зарплата и отчисления. Главное, бери и плати. На сегодня сумма просроченных кредитов по стране – 236,5 миллиардов тенге.

– Ставки ограничиваются только аппетитом таких компаний. И несмотря на то, что Нацбанк установил годовую ставку, все равно этот рынок является диким. Я встречала случаи, когда эффективная годовая ставка по микрозайму составляла более миллиона процентов годовых, - рассказывает финансовый эксперт Бота Жуманова.

Жажда заработать толкает компании на хитрости. Чтобы их выбирали, предлагают выгодные условия, после меняют сумму. Причем делают это за счет дополнительных услуг. К примеру, обычное оформление и обслуживание займа может оказаться платным. Заплатить придется и за процедуру скоринга. Чтобы не остаться в долгу, эксперты призывают начать регулировать рынок.

– Это нерегулируемость рынка. И буквально 3-4 человека могут создать простое ТОО, создать лендинговый сайт, эта деятельность не лицензируется, и любое ТОО может начать заниматься выдачей займов. Это на самом деле не очень хорошая ситуация – с точки зрения ухудшения экономики, когда все население находится в долговой яме, - говорит Бота Жуманова.

Выбраться из долговой ямы можно, считают эксперты. Нужно лишь перестать занимать. Тогда недобросовестным компаниям будет невыгодно работать. Они перестанут обманывать и просто покинут рынок. Пока же долговая зависимость казахстанцев растет. Объем потребительских кредитов уже подобрался к сумме в 4 триллиона тенге.

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