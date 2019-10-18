Официальный мяч Евро-2020 показали в интернете

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах в 12 странах.

В социальные сети слили фото официального мяча Чемпионата Европы по футболу-2020, хотя официальная его презентация состоится только в ноябре, передает Zakon.kz.

Снимками мяча Uniforia, которым будут играть сборные в финальном турнире Евро-2020, поделилось издание Footy Headlines в своем Твиттере.

Финальная стадия Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах в 12 странах. На данный момент путевки на турнир в ходе квалификации уже забронировали Бельгия, Италия, Россия, Польша и Украина. В то же время, команда Казахстана лишилась шансов на выход в финальную стадию турнира.

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