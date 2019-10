Официальный мяч Евро-2020 показали в интернете

В социальные сети слили фото официального мяча Чемпионата Европы по футболу-2020, хотя официальная его презентация состоится только в ноябре, передает Zakon.kz.

Снимками мяча Uniforia, которым будут играть сборные в финальном турнире Евро-2020, поделилось издание Footy Headlines в своем Твиттере.

???? The new @adidas Uniforia, official match ball of #EURO2020. pic.twitter.com/Bqotq1yAqx