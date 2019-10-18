В Алматы полицейские развернули "приемные"

Свою работу мобильные приемные начали в девять утра и продолжат до 19:00 часов. Данный этап акции в этом месяце рассчитан на два дня, 18 и 19 октября.

На дорогах и во дворах Алматы 18-19 октября пройдут встречи полицейских с населением, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По поручению министра внутренних, а также по пожеланию многочисленных граждан страны, на территории всей республики ежемесячно проводится широкомасштабная полицейская акция "Приемная на дороге - Приемная во дворах".

- Перед органами внутренних дел стоят определенные задачи по созданию общегосударственной системы профилактики, поднятия имиджа правоохранительных органов и иных государственных структур, а также укреплению доверия населения к ОВД и повышению статуса полиции. Акция "Приемная на дороге" - это как раз-таки та мобильная площадка, где граждане могут задать интересующие их вопросы, касательно работы органов внутренних дел, а также получить квалифицированные ответы на них, - комментирует заместитель начальника Управления административной полиции ДП Алматы подполковник полиции Нурлан Аманбек.

Кроме этого, в Департаменте полиции уточнили, что Акция "Приемная на дороге" дает возможность установить обратную связь с населением. Сегодня в разрезе города Алматы функционируют три "Приемные на дороге" и 32 пункта "Приемных во дворах". Их локация определена с учетом густонаселенности и трафика. Это – территория железнодорожного вокзала "Алматы-1", торгово-развлекательных центров "Гранд Парк" и "Променад", а также во дворах жилых и многоквартирных домов.

- К проведению акции активно привлечены члены консультативно-совещательного органа ДП, а также блогеров-лидеров общественного мнения. В перспективе – улучшение механизмов и расширения возможностей "Приемных на дороге". Для органов внутренних дел Казахстана важно доверие казахстанцев к деятельности полиции. Наша цель – посредством таких акций повышение прозрачности службы полиции, более активная обратная связь с казахстанцами, как в соцсетях, так и при проведении "Приёмных на дороге", - подытожил подполковник полиции Аманбек.

Свою работу мобильные приемные начали в девять утра и продолжат до 19:00 часов. Данный этап акции в этом месяце рассчитан на два дня, 18 и 19 октября.

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