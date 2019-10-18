Замакима района столицы осужден на 3 года за взятку в 5 млн тенге

Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Антикоррупционной службой города Нур-Султана ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима района "Алматы" города Т. Тлеуова и директора ТОО "Лайн Групп" и ТОО "Акжайык Энерго" Б. Абдиева, сообщает Zakon.kz.

- Тлеуов Т.М. подозревался в получении взятки в сумме 5 млн тенге от Абдиева Б.К. за подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках по обслуживанию освещения района "Алматы", а также за общее покровительство, - рассказали в ведомстве.

17 октября приговором районного суда №2 Есильского района города Нур-Султан Тлеуов признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Этим же приговором Абдиев осужден за дачу взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 71 млн тенге.



Антикоррупционная служба ранее опубликовала видео задержания чиновника:

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